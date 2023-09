Slender The Arrival 10 Year Anniversary: annunciata la data dell’aggiornamento per i dieci anni

Dieci anni fa usciva Slender The Arrival, titolo horror in prima persona e seguito di quel Eight Pages che aveva contribuito a dare una svolta importante al genere. Oggi Blue Island Studios ha annunciato la data per l’aggiornamento in occasione proprio del suo decimo anniversario: l’update Slender The Arrival 10 Year Anniversary sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 18 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’update, gratuito per chi già possiede il gioco su Steam, contiene anche un nuovo capitolo.

In un aggiornamento da parte degli sviluppatori, sulla pagina Steam, sono stati mostrati diversi dettagli:

Un nuovo capitolo vi aspetta, ed è gratuito

Chi è disposto a sfidare l’oscurità troverà un capitolo nuovo di zecca ad attenderlo. La cosa migliore è che lo stiamo lanciando come contenuto aggiuntivo gratuito. Date un’occhiata a un breve teaser qui sotto.

L’aggiornamento di Steam è gratuito

Vogliamo assicurarci che il maggior numero possibile di persone possa sperimentare Slender: The Arrival in tutto il suo splendore. Per questo motivo, abbiamo deciso di lanciare tutto questo come aggiornamento gratuito del gioco originale. Se possedete già il gioco su Steam, non c’è nessun nuovo prodotto da acquistare. Il 18 ottobre aprite Steam e scaricate l’aggiornamento, poi tornate a giocare e vivete di nuovo l’orrore.

Per coloro che desiderano giocare alla versione precedente del gioco, sarà possibile cambiare versione attraverso Steam.

Adeguamento del prezzo

Il 18 ottobre aumenteremo il prezzo su Steam da 9,99 dollari a 19,99 dollari per riflettere il miglioramento della grafica e tutti i nuovi contenuti e miglioramenti che stiamo aggiungendo come parte di questo importante aggiornamento. Anche le console di ultima generazione e tutte le future piattaforme a cui aggiungeremo il gioco rifletteranno il prezzo aggiornato di 19,99 dollari.

Per le console di ultima generazione, invece, il prezzo rimarrà di 9,99 dollari, poiché il nuovo aggiornamento non verrà lanciato sulle vecchie console.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Slender The Arrival 10 Year Anniversary.