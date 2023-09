Starfield disponibile da oggi in accesso anticipato

Starfield, il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4, è ora disponibile in tutto il mondo in fase di accesso anticipato su Xbox Series X|S e PC. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, potete creare il personaggio che desiderate ed esplorare con libertà, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.



Starfield uscirà poi il 6 settembre per Xbox Series X|S e PC. I giocatori possono ancora preordinare il gioco o giocare dal giorno di uscita con Game Pass. C’è ancora tempo per preordinare la Premium Edition e avere fino a cinque giorni di accesso anticipato al gioco (l’effettiva durata dell’accesso anticipato dipende dalla data di acquisto ed è soggetta a possibili interruzioni e alle differenze temporali dovute al fuso orario).



Inoltre, la collaborazione tra Bethesda Game Studios e il compositore Inon Zur sulla colonna sonora di Starfield è disponibile oggi su Spotify, Apple Music, Amazon Music e altri servizi di streaming. Dal momento in cui il gioco inizia con il tema principale, “Into The Starfield”, fino alle note di chiusura di “A Home in the Galaxy”, la colonna sonora di Starfield incarna i concetti di esplorazione, mistero e meraviglia. Ricordiamo che lo stesso Zur con il suo piano ha aperto l’Opening Night Live che ha aperto la gamescom.



Per scoprire di più su Starfield, potete visitare il sito ufficiale, ma qualora vogliate sapere cosa ne pensiamo noi di GamesVillage, potete leggere la nostra recensione.

