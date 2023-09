Lords of the Fallen: altri 17 minuti di gameplay

Dopo i 20 minuti di luglio, presente anche alla gamescom, CI Games torna a mostrare il suo Lords of The Fallen, action-GDR dark fantasy e vero e proprio reboot della serie. E lo fa con un video gameplay ininterrotto di ben 17 minuti, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco ha raggiunto il gold il 24 agosto, e sarà disponibile dal 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione del gioco:

Lords of the Fallen è un nuovissimo, epico GdR ambientato in un vasto mondo interconnesso, grande più di cinque volte quello del gioco originale.

Dopo un’epoca di feroce tirannia, il dio demoniaco Adyr fu finalmente sconfitto. Ma gli dèi… non cadono per sempre. Ora, eoni dopo, la resurrezione di Adyr si avvicina. Nei panni di uno dei leggendari Crociati Oscuri dovrai attraversare sia il regno dei vivi che quello dei morti in questa vasta esperienza GdR, in cui vivrai scontri con boss colossali, combattimenti veloci e impegnativi, avvincenti incontri con altri personaggi e una storia profonda e coinvolgente. La tua sarà una leggenda di luce… o di oscurità?

Osa sperare.

Caratteristiche principali:

Affronta due vasti mondi paralleli, quello dei vivi… e quello dei morti

Padroneggia un sistema di combattimento veloce, fluido e impegnativo

Supera colossali scontri con i boss

Usa attacchi magici devastanti e potenziamenti del personaggio

Invita un secondo giocatore a unirsi alla tua campagna in una modalità multigiocatore continua

Incontra un’ampia gamma di personaggi, pronti a offrirti aiuto in modo sospetto…

Personalizza completamente il tuo personaggio

Scegli fra le 9 classi iniziali, che includono Cavalleria consacrata, Carnefice in esilio e Seguace del fuoco

Qui sotto il nuovo filmato gameplay di Lords of the Fallen.