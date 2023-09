devcom 2023 ha raggiunto nuove vette

Al termine della devcom Developer Conference 2023, che si è svolta presso il Conference Center East della Koelnmesse dal 20 al 22 agosto, gli organizzatori hanno annunciato nuovi numeri da record per ogni aspetto dell’evento, oltre a cambiamenti nell’interesse e nella demografia dei partecipanti. 3.400 professionisti del settore hanno partecipato alla conferenza, con un aumento del 28%. I nuovi eventi partner “Xsolla Game Night” e “Courage Cologne” hanno attirato altre migliaia di ospiti. L’anzianità demografica dei partecipanti alla conferenza è passata all’80% di partecipanti di livello senior, lead o director, con un aumento del 14%, e un partecipante su tre lavora nel settore dei videogiochi da 7 o più anni. La richiesta di offerte di alto livello come il Business e il VIP & Networking Pass e le opzioni Partner è stata particolarmente elevata, in quanto includevano la maggior parte degli eventi collaterali aggiuntivi e le opportunità di incontro con i colleghi dell’industria dei videogiochi. Secondo il feedback dei partecipanti, il motivo principale per partecipare alla devcom Developer Conference è stato il networking, seguito direttamente dall’ascolto di grandi conferenze.

Oltre all’aumento del numero di partecipanti, il programma ha visto la partecipazione di oltre 250 relatori che hanno tenuto 160 sessioni (come quella con il nostro direttore Marco Accordi Rickards) su un totale di 13 palchi. Il keynote di apertura di devcom è stato tenuto da Anna Brandberg, Lead UX Designer di The Outsiders (Funcom Stoccolma), su The Psychology of Play: The Power of Understanding Your Players, seguito da Beneath The Return of Monkey Island: Q&A with LeCrew Panel con Dave Grossman, David Fox, Paul Toderas, Rex Crowle, Ron Gilbert e Zoe Nguyen Than. Tutti i panel di #ddc2023 sono stati trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma dell’evento gamescom biz e saranno disponibili in VOD.

Stephan Reichart, Direttore Generale di devcom:

“Il mio team ha svolto un lavoro eccezionale nella preparazione di #ddc2023 e sono più che grato e orgoglioso di ospitare insieme a loro questa conferenza che definisce il settore. Ci aspettavamo una crescita significativa del nostro evento già a luglio, dato che l’interesse internazionale ha fatto aumentare le prevendite del 40%. È stato meraviglioso ascoltare così tanti esperti e opinion leader qui a Colonia: la loro esperienza e la loro disponibilità a condividere hanno reso devcom ancora una volta una delle conferenze chiave del nostro settore. E poiché non vediamo l’ora di rivedere i nostri partecipanti, invito tutti i professionisti del settore alla devcom Developer Conference 2024 – e possono già ottenere il loro pass in questo momento”.

Con il ritorno di eventi collaterali consolidati come l’attesa Networking & Executive Dinner, le feste di networking per sviluppatori alla fine di ogni giornata di conferenza e il FLINTA Meet Up, gli organizzatori hanno aggiunto esclusivi Experience Tours di Colonia per relatori e VIP e hanno migliorato il concetto di devcom Pitch it!, insieme al nuovo partner Xbox & ID@Xbox, trasformandolo in un mixer di networking per sviluppatori, editori e investitori. Tra i nuovi eventi collaterali, la Xsolla Game Night, che invita i partecipanti a una serata di giochi da tavolo, e Courage Cologne, che presenta oltre 40 giochi durante la devcom Developer Night.

Mentre la devcom Developer Conference 2023 stava concludendo il suo programma, sono già stati annunciati i prossimi eventi:

L’edizione della conferenza del prossimo anno è stata anticipata dall’apertura del negozio di biglietti per il 2024, con sconti fino al 10 settembre.

Il summit online Safer Spaces at Games Industry Events si terrà nel quarto trimestre del 2024. Si rivolgerà agli organizzatori di eventi internazionali e presenterà i risultati di un sondaggio sugli spazi più sicuri condotto durante la #ddc2023.

Una nuova edizione del Summit devcom è prevista per il 1° trimestre 2024.