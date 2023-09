devcom Developer Conference 2023: disponibile il video recap dell’evento

Dal 20 al 22 agosto si è tenuta la devcom Developer Conference 2023, evento evento ufficiale per gli sviluppatori di videogiochi di gamescom e la più grande conferenza di settore europea guidata dalla community dei developer.

Inizialmente nata come una cornice di cinque giorni per una serie di eventi, devcom è ora un’esperienza di un anno intero incentrata sullo sviluppo di giochi, la pubblicazione di giochi, il networking e la creazione di comunità.

devcom 2023 ha raggiunto nuove vette

Come annunciato precedentemente dagli organizzatori, questa edizioni ha raggiunto numeri record, con il programma ha visto la partecipazione di oltre 250 relatori che hanno tenuto 160 sessioni (come quella con il nostro direttore Marco Accordi Rickards) su un totale di 13 palchi. 3.400 professionisti del settore hanno partecipato alla conferenza, con un aumento del 28%. Recentemente, sul canale YouTube dell’evento, è stato pubblicato il video recap dell’evento, dove si possono vedere le immagini delle varie conferenze (si può notare ad esempio quella di Return to Monkey Island con Dave Grossman, David Fox, Paul Toderas, Rex Crowle, Ron Gilbert e Zoe Nguyen Than), della Networking & Executive Dinner, dove si sono tenuti i devcom indie award, fino a momenti più di relax.

Potete vedere il video recap della devcom Developer Conference 2023 qui sotto.