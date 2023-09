Starfield supera i 230 mila giocatori contemporanei su Steam nelle prime due ore

Starfield ha superato i 230.000 giocatori contemporanei nelle sue prime due ore di vita su Steam, nonostante sia solo nel periodo di accesso anticipato.

Stando a SteamDB, il gioco di Bethesda ha raggiunto un picco di 234.502 giocatori in contemporanea quando qui in Italia erano le 4:00 di stanotte primo settembre, appena un paio d’ore dopo il lancio. Al momento in cui scriviamo, la cifra è di 204,951 giocatori.

Si tratta del sesto picco più alto di utenti contemporanei su Steam per le ultime 24 ore, anche se ricordiamo che il gioco uscirà ufficialmente il 6 settembre.

I giocatori che acquistano la Premium Edition o la Constellation Edition di Starfield ottengono fino a cinque giorni di accesso anticipato al gioco, mentre tutti gli altri devono aspettare la data di uscita ufficiale.

L’accoglienza della critica è stata ampiamente positiva: le versioni Xbox Series X e PC hanno ottenuto rispettivamente 87 e 88 punti su Metacritic. Anche noi di GamesVillage abbiamo premiato il lavoro di Todd Howard e il suo team con un perentorio 9,7.

Il nostro Daniele Di Clemente lo ha definito come “una sintesi di passione e consapevolezza mirata ad offrire migliaia di ore di divertimento, capace di farci scoprire ad ogni passo qualcosa di mai visto prima”.