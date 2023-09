Marvel Snap: filmato della season in arrivo, Loki for All Time

Second Dinner ha pubblicato il video che mostra la prossima stagione in arrivo su Marvel Snap, il gioco di carte per dispositivi mobile e PC con i personaggi dell’universo Marvel. Questa nuova season si chiamerà Loki for All Time, ed è incentrata per l’appunto su uno dei più temibili supercriminali del mondo Marvel, nonché figlio di Odino, con la seconda stagione in arrivo ad ottobre su Disney+. Sarà disponibile da martedì 5 settembre.

A presentare la nuova season il solito Ben Brode in versione conduttore di quiz televisivo, insieme ai creator Dekkster e Cozy e la executive producer Nikki Broderick a fare da concorrenti, mostrando cosa arriverà nel gioco la prossima settimana:

In primis, la carta del pass, ovvero Loki, costo 3 – forza 5, alla scoperta: scambia la tua mano con carte del deck di partenza dell’avversario. Da a loro -1 costo. La nuova carta avrà, come solito, la variante da sbloccare al livello 50. A proposito di varianti, nel pass ci saranno quelle di Enchantress e Thor. In mezzo, gold, crediti, booster e avatar (sempre di Enchantress, Thor e lo stesso Loki).

Durante la stagione verranno poi pubblicate nuove carte:

Alioth: costo 6 – forza 5 – alla scoperta: distruggi tutte le carte nemiche giocate in questa location dall’avversario (incluse le carte non rivelate). Serie 5

Mobius M- Mobius: costo 2 – forza 3– effetto continuo: il costo delle tue carte non può essere aumentato. Il costo delle carte dell’avversario non può essere ridotto. Serie 4

Ravonna Renslayer: costo 3 – forza 3: effetto continuo: le tue carte con 1 o meno forza costano 1 in meno. Serie 4

Mostrate poi due location:

Time Theater: copia l’ultima carta che hai pescato invece di pescare la tua prossima carta.

Mount Vesuvius: i giocatori non possono ritirarsi dopo il turno 5.

Qui sotto potete vedere il filmato della prossima season di Marvel Snap, ricordandovi che ora si stanno giocando gli ultimi giorni della stagione Big in Japan.