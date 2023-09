Kojima Productions sarà al Tokyo Game Show 2023, ma non per Death Stranding 2?

Hideo Kojima ha annunciato tramite un post condiviso sul profilo Instagram che Kojima Productions sarà presente al Tokyo Game Show 2023. In un primo momento è stato innegabile pensare a qualcosa legato a Death Stranding 2 e ad un nuovo trailer o addirittura al primi gameplay dedicato al sequel atteso su PlayStation 5. Purtroppo però, a quando pare la realtà dei fatti potrebbe riportarci subito sulla terra.

Passando a X infatti (ex-Twitter), apprendiamo da un altro post condiviso dal capo di Kojima Productions che l’attività dello studio sarebbe legata soltanto ad un negozio presente in loco e nulla più:

Articoli Consigliati Spyro: il draghetto viola festeggia 25 anni e le 10 milioni di copie vendute Da Devil May Cry 6 ai remake: i possibili futuri di Dante & Co.

“Poiché KJP (Kojima Produnction, ndr.) è un’azienda indipendente, la nostra esibizione di giochi non è possibile a meno che la first party (intesa come Sony Interactive Entertainment) non si presenti per noi. Ma affitteremo un po’ di spazio per avere un nostro negozio presso lo stand per vendere la nostra merce.”

Dunque, è chiaro che con questo messaggio, Hideo Kojima abbia fatto intendere che senza alcuna iniziativa da parte di Sony difficilmente vedremo in azione il tanto atteso Death Stranding 2. Dal canto suo però, a parte aumentare i prezzi di PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment ha deciso di cessare ogni comunicazione in merito alla sua line up.