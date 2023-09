Redfall: Bethesda parla dei piani futuri del gioco

Pete Hines, vicepresidente senior delle comunicazioni globali e del marketing di Bethesda Softworks, ha dichiarato che l’azienda non ha intenzione di rinunciare a Redfall e che il gioco diventerà buono con gli aggiornamenti che apporteranno miglioramenti. La società spera di aumentare la qualità del gioco nella stessa misura in cui ha fatto con altri titoli come The Elder Scrolls Online e Fallout 76.

Hines a GamesIndustry.biz parlando del lancio difficile di Redfall:

Siamo la stessa azienda che ha avuto lanci che non sono andati come volevamo, e non abbandoniamo le cose solo perché non sono iniziate bene. Il lancio di The Elder Scrolls Online su PC non è stato impeccabile, ma abbiamo continuato a lavorarci. Ora è un multipiattaforma incredibilmente popolare. Lo stesso vale per Fallout 76. Redfall non è diverso per noi. Ok, non abbiamo avuto l’inizio che volevamo, ma è comunque un gioco divertente… e continueremo a lavorarci. Faremo i 60fps. Faremo in modo che sia un buon gioco perché sappiamo che, come studio first-party, Game Pass vive per sempre. Ci saranno persone che tra dieci anni si iscriveranno a Game Pass e Redfall sarà lì.