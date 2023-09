Final Fantasy XVI: due DLC a pagamento e versione PC in sviluppo, disponibile ora nuovo aggiornamento

Square Enix ha fatto uscire oggi un aggiornamento gratuito per Final Fantasy XVI, che porta una funzione di skin per le armi, l’arma Onion Sword e nuovi abiti per Clive, Jill, Torgal, Ambrosia e Joshua. In più, è stato annunciato sono attualmente in fase di sviluppo sia la versione per PC che due contenuti scaricabili a pagamento: ulteriori informazioni in merito arriveranno prima della fine del 2023.

La notizia è arrivata durante il panel “Voices from Valisthea” di Square Enix al PAX West 2023 di Seattle, che ha visto la partecipazione del cast di doppiatori inglese del nuovo capitolo della saga. Il producer Naoki Yoshida ha condiviso l’annuncio in un video messaggio alla fine del panel.

Articoli Consigliati Redfall: Bethesda parla dei piani futuri del gioco Test Drive Unlimited Solar Crown: ecco il nuovo gameplay trailer

Qui sotto il messaggio del producer, tradotto:

Salve a tutti. Sono Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI.

Sono passati poco più di due mesi dall’uscita del gioco e abbiamo ricevuto un’enorme quantità di feedback dai giocatori di tutto il mondo. Io e il team di sviluppo abbiamo seguito i vostri stream e i vostri video, prestando particolare attenzione a ciò che tutti pensano di Final Fantasy XVI. Abbiamo dato il massimo per creare questo gioco, quindi è una vera gioia vedere così tante reazioni diverse.

Per questo motivo, come espressione della nostra più sincera gratitudine, stiamo rilasciando un aggiornamento gratuito disponibile per il download… oggi! Questo aggiornamento è composto da due parti principali.

In primo luogo, aggiungiamo una funzione di skin per le armi. Questa funzione vi permetterà di cambiare l’aspetto dell’arma di Clive con quello di qualsiasi altra lama in vostro possesso, mantenendo le statistiche dell’arma attualmente equipaggiata.

La seconda parte dell’aggiornamento introdurrà un outfit alternativo non solo per Clive, ma anche per Jill, Torgal, Ambrosia e Joshua. Sarà possibile passare dall’opzione predefinita a quella aggiuntiva in qualsiasi momento, giocando con quella che si preferisce.

L’aggiornamento gratuito sarà disponibile per il download poche ore dopo la fine di questo panel e sarà gradualmente disponibile in tutto il mondo. Una volta applicato l’aggiornamento, sarete in grado di utilizzare immediatamente queste nuove funzionalità.

Spero che utilizzerete queste due nuove funzioni per il cambio di skin mentre continuate a esplorare e a godervi ogni singolo angolo di Valisthea.

Inoltre, per coloro che giocheranno Final Fantasy XVI per la prima volta, abbiamo colto l’occasione per aggiungere altre piccole modifiche basate sul feedback degli utenti, come nuovi layout dei controller e altro ancora. Quindi, se non avete ancora provato Final Fantasy XVI, vi invito a prenderlo una volta che avrete messo le mani su una PlayStation 5.

Come ho già accennato, la nostra comunità di giocatori di Final Fantasy XVI ha espresso molte opinioni e reazioni. Ma una cosa che è emersa con particolare forza è che le persone volevano vedere di più della storia di Valisthea e passare più tempo con i suoi abitanti. Per soddisfare questa richiesta, il team di sviluppo ha iniziato a lavorare su due contenuti scaricabili a pagamento.

Infine, anche se Final Fantasy XVI è stato pubblicato come esclusiva PlayStation 5, siamo consapevoli che molti di voi hanno chiesto una versione per PC. Permettetemi quindi di cogliere l’occasione per annunciare ufficialmente che lo sviluppo di una versione per PC è attualmente in corso. Spero di potervi dare maggiori informazioni sia sui prossimi contenuti scaricabili che sulla versione per PC entro la fine dell’anno, quindi rimanete sintonizzati.

Questo è Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI. Grazie mille per esservi uniti a noi oggi per questo panel con Koji e il nostro meraviglioso cast di voci. Continueremo a fare il possibile per mantenere l’entusiasmo e lo slancio per Final Fantasy XVI, e speriamo che ci seguiate durante il viaggio.

Per ora vi salutiamo!

Qui sotto il trailer dell’update uscito oggi, che avvisiamo contiene spoiler minori.