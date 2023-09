Vampire The Masquerade Bloodlines 2: arriverà in autunno 2024, sviluppato da The Chinese Room

Come aveva detto Paradox Interactive qualche mese fa, a settembre sarebbero arrivate novità in merito a Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Le novità sono arrivate durante il Pax West che si sta tenendo a Seattle con il gioco che arriverà in autunno 2024 su PC (Epic Games Store, Steam e GOG), PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sviluppato da The Chinese Room (team di Dear Esther). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer d’annuncio, che potete vedere a fondo notizia.

Ha dichiarato Ed Daly, direttore dello studio The Chinese Room, in un comunicato stampa.

“Vampire: The Masquerade occupa un posto speciale nei nostri cuori. L’ambientazione dark del mondo della storia, piena di narrazioni intricate costruite sulla base della società moderna, si adatta perfettamente al catalogo del nostro studio. Bloodlines 2 è il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi. I fan del franchise attendono con ansia questo gioco e noi siamo all’altezza della sfida. Stiamo apportando al progetto più di 15 anni di esperienza pluripremiata, creando un gioco che onora l’eredità del suo predecessore e al tempo stesso ne porta il gameplay nell’era moderna”.

Il vicepresidente di World of Darkness di Paradox Interactive, Sean Greaney, ha aggiunto:

“Siamo rimasti immediatamente colpiti quando abbiamo visto la proposta di The Chinese Room per Bloodlines 2. Hanno una vera passione per la fonte, che è stata messa a punto da The Chinese Room. Hanno una vera passione per il materiale di base, che li rende partner ideali per sviluppare una storia nell’ambientazione di Vampire: The Masquerade che risuoni con i giocatori. Siamo impegnati a fare di Bloodlines 2 un successo. La scelta di uno studio che condivide la nostra visione è stata fondamentale per aiutarci a raggiungere questi obiettivi. I fan del franchise possono stare tranquilli sapendo che Bloodlines 2 è in buone mani, e avremo molto altro da condividere con voi a gennaio”.

Qui sotto il nuovo trailer di Vampire The Masquerade Bloodlines 2.