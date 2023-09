Lies of P: il nuovo gameplay mostra Lorenzini arcade

Non mancano le ragioni per cui Lies of P ha generato tanto hype prima del suo lancio, e tra queste c’è interpretazione oscura e gotica del gioco al mondo di Pinocchio. Nel nuovo gameplay appena rilasciato per l’action-RPG vengono mostrati nuovi elementi del titolo soulslike. Di recente l’IP ha ricevuto un gameplay durante il gamescom 2023.

Neowiz ha rivelato sette nuovi minuti di gioco per Lies of P, incentrati quasi interamente su un luogo: Lorenzini Arcade, che un tempo era uno dei migliori centri di intrattenimento della città di Krat, ma ora è caduto in orribile rovina come la città stessa. è decaduto. Oltre a mostrare l’interno della sala giochi stessa, il filmato di gioco mostra anche tanti nuovi terrificanti tipi di nemici, una varietà di armi diverse e, ovviamente, un bel po’ di combattimenti. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Lies of P verrà lanciato il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.