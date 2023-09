Pokeween: ecco gli eventi in arrivo

The Pokémon Company International invita gli Allenatori a festeggiare Pokeween in questa stagione spettrale dedicata ad Halloween. Di seguito una panoramica dell’evento:

Attività a tema in Pokemon GO

Pokemon GO è un videogioco di tipo free-to-play basato su realtà aumentata geolocalizzata con GPS, sviluppato da Niantic per i sistemi operativi mobile, creato con la collaborazione di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo e pubblicato nel 2016. Durante il periodo del Pokeween, i giocatori vedranno un numero maggiore di Pokemon di tipo Spettro oltre a Pokemon in costume, riceveranno vari bonus e altro ancora. Gli eventi di gioco di Pokemon GO si svolgeranno per tutto il mese di ottobre.

Articoli Consigliati Level-5 annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023 Tokyo Game Show 2023: annunciato il programma ufficiale delle live

Pokeween in arrivo in Pokemon Sleep

Pokemon Sleep si basa sul monitoraggio del sonno del giocatore e sul guadagno di ricompense per aver dormito più a lungo. Ai giocatori viene dato uno Snorlax dal Professor Neroli per osservare i suoi schemi di sonno quando iniziano a giocare per la prima volta. L’evento arriverà presto anche nell’app e i giocatori troveranno un maggior numero di Pokemon di tipo Spettro raccolti durante la ricerca del sonno al mattino, riceveranno vari bonus e molto altro ancora. Inoltre, i giocatori potranno assistere a un evento di gioco Pokemon Sleep a fine ottobre.

Mimikyu e il nuovo pass di lotta sono in arrivo in Pokemon UNITE

Pokemon Unite è un gioco strategico di lotta a squadre sviluppato da The Pokémon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games. Pokemon UNITE è un gioco multipiattaforma free-to-start disponibile su Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfidano in lotte a squadre 5 contro 5. Per festeggiare il Pokeween, il 19 ottobre Mimikyu ssi unirà al roster di combattenti i-game. Inoltre, il prossimo pass di lotta sarà disponibile dal 24 ottobre al 4 dicembre. I giocatori potranno completare missioni uniche per ottenere ricompense, tra cui lo speciale Holowear Stile ladro gentiluomo (Inteleon).

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.