Tokyo Game Show 2023: annunciato il programma ufficiale delle live

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto.

La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023, che si svolgerà dal 21 al 24 settembre al Makuhari Messe a Chiba, in Giappone. il calendario dei programmi ufficiali del TGS 2023 trasmessi in streaming durante l’evento è stato pubblicato. Le ultime notizie sui dettagli del programma saranno rivelate nel “Preview Special” trasmesso in streaming alle 19:00 JST (alle 12:00 in Italia) di mercoledì 13 settembre. Di seguito i dettagli con gli orari italiani:

Articoli Consigliati Level-5 annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023 Pokeween: ecco gli eventi in arrivo

21 settembre

03:00 04:00 – Opening Program

04:00 05:00 – Keynote

05:00 06:00 – Gamera Games

06:00 07:00 – Amazing Seasun

09:00 11:00 – Japan Game Awards: Games of the Year Division

11:00 12:00 – Microsoft Corporation Japan

12:00 13:00 – 505 Games

13:00 14:00 – SEGA / ATLUS

14:00 15:00 – LEVEL-5

15:00 16:00 – Koei Tecmo Games

16:00 17:00 – Capcom

22 settembre

09:00 11:00 – Sense of Wonder Night 2023

11:00 12:00 – Koei Tecmo Games12:00 13:00- HoYoverse (miHoYo)

13:00 14:00 – Square Enix

14:00 15:00 – ProjectMoon

23 settembre

03:00 05:00 – Japan Game Awards: Amateur Division

06:00 07:00 – D3 Publisher

11:00 12:00 – GungHo Online Entertainment

12:00 13:00 – Reverse: 1999

14:00 15:00 – Oasys / double jump.Tokyo

24 settembre

09:00 05:00 – Japan Game Awards: U18 Division

06:00 08:00 – Japan Game Awards: Future Division

08:00 09:00 – Japan Esports Union

11:00 12:00 – Ending Program

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.