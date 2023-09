Level-5 annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. Ricordiamo che La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023. LEVEL-5 ha aperto il sito web del Tokyo Game Show 2023 e ha annunciato la sua lineup di giochi e il programma di live streaming per l’evento, che si svolgerà dal 21 al 24 settembre al Makuhari Messe a Chiba, in Giappone. Di seguito i dettagli della line up di Level-5:

Line up

Line up

DECAPOLICE (PS5, PS4, Switch) – Playable, Live Broadcast

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (Switch) – Playable, Live Broadcast

Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, Switch, iOS, Android) – Playable, Live Broadcast

Megaton Musashi: Wired (PS5, PS4, Switch, PC) – Live Broadcast

Professor Layton and The New World of Steam (Switch) – Live Broadcast

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.