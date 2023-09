Star Ocean The Second Story R: ecco l’opening movie

L’editore Square Enix e lo sviluppatore Gemdrops hanno rilasciato l’opening movie del remake del gioco di ruolo d’azione Star Ocean: The Second Story R. Il filmato di apertura presenta la sigla “star” cantata dal duo musicale giapponese SUIREN, composto dal cantante Sui e dal tastierista/arrangiatore Ren. Il titolo è stato pubblicato per la prima volta nel 1998 in Giappone su PlayStation e sarà un remake in 2.5D che uscirà il 2 novembre 2023.

Questo JRPG sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4, e anche in formato digitale su PC tramite Steam. Star Ocean The Second Story R uscirà con testi e voci in inglese e in giapponese, doppiate dai membri del cast originale. Saranno disponibili anche dei sottotitoli in italiano, francese, tedesco e spagnolo tramite un aggiornamento del gioco al lancio. I pre-ordini sono già aperti. Il gioco ha un affascinante stile 2.5D che combina una stupenda grafica degli ambienti in 3D con dei personaggi 2D in pixel art, per offrire un’esperienza di gioco a metà tra il classico e il moderno. Di seguito una panoramica:

Quest’epica storia inizia quando Claude, un ufficiale della Federazione, viene trasportato fortuitamente su un pianeta mistico. Mentre è alla ricerca di un modo per tornare a casa, incontra una ragazza che lo coinvolge in una missione per salvare la sua gente, come raccontato da un’antica profezia. Inizierete la vostra avventura con Claude o con Rena, e, a seconda della vostra scelta, la prospettiva sugli eventi e gli alleati reclutabili cambieranno. Potrete approfondire la conoscenza con i membri del gruppo tramite il sistema di azioni private, che vi permetteranno di stringere legami e di sbloccare diversi finali.

