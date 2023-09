Star Ocean The Second Story R: ecco il nuovo filmato in stile anime

Oggi, Square Enix, ha rivelato il nuovissimo filmato d’apertura in stile anime per il nuovo remake in 2.5D Star Ocean The Second R, che verrà lanciato il 2 novembre 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) e in digitale su PC tramite STEAM. Mostrato per la prima volta ai visitatori dell’ANIME Impulse OC, l’opening in stile anime presenta i due protagonisti giocabili Claude e Rena e i loro alleati che si preparano all’avventura, prima di affrontare una minaccia ultraterrena.

Il filmato di apertura è stato prodotto dallo studio di animazione “Yostar Pictures”. La canzone “stella” è stata scritta dai SUIREN, un duo giapponese composto dalla vocalist Sui e dal tastierista/arrangiatore Ren, ed è il tema principale di Star Ocean The Second Story R. I giocatori possono godersi le intense scende d’azione accompagnate da questa traccia nel nuovo filmato di apertura in stile anime.

Remake in 2.5D del gioco di ruolo del 1998 e secondo capitolo della serie Star Ocean, quest’ultimo combina splendide ambientazioni in 3D con nostalgici personaggi in pixel in 2D, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco classica e moderna. Una colonna sonora riarrangiata, nuove impostazioni di difficoltà, numerosi miglioramenti della qualità della vita e molto altro ancora rivitalizzano le amate caratteristiche del gioco originale, come il combattimento veloce e in tempo reale, il profondo sistema di abilità e le Azioni Private, che permettono ai giocatori di stringere relazioni con i membri del party e di sbloccare molti finali diversi

I preordini per le edizioni fisiche standard sono già disponibili e includono i seguenti contenuti digitali come bonus pre-order: