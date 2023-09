Highrise City: disponibile, trailer di lancio del city builder che lascia l’accesso anticipato

Annunciato un paio di anni fa e dopo 18 mesi di accesso anticipato, da oggi 4 settembre è disponibile nella sua versione completa Highrise City, city builder sviluppato da Fourexo Entertainment e pubblicato da Deck13. Il gioco arriva nella sua versione 1.2 su PC (Steam, Epic Games Store e GOG), e per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Tra le tante novità, arriva anche la traduzione in italiano.

Queste le novità scritte dagli sviluppatori nell’update della pagina Steam del gioco:

Articoli Consigliati Immortals of Aveum: disponibile l’aggiornamento 2 Star Ocean The Second Story R: ecco il nuovo filmato in stile anime

Highrise City è ora dotata di una trama e di missioni che non solo raccontano la tua ascesa a sindaco, ma ti premiano anche se completi le sfide. Alla fine del tuo viaggio, c’è anche un enorme mega-progetto che ti aspetta: il tuo spazioporto, che deve essere costruito in più fasi!

Dopo aver completato la storia principale, avrai l’opportunità di lanciarti nella modalità “New Game+”! Questa modalità è pensata per i veri professionisti e prevede nuove sfide, una modalità di costruzione completamente nuova e una gestione molto più dettagliata dei tuoi operai, dove ogni edificio industriale richiede un determinato tipo di operaio.

Ma non è tutto, ovviamente! Oltre a una serie di nuovi edifici e di nuovissime risorse, come il litio, le batterie e le auto elettriche, i sindaci di Highrise City devono ora gestire in modo più dettagliato l’alimentazione elettrica. A tal fine, è necessario costruire cavi ad alta tensione e collegarli alle sottostazioni per poter rifornire di energia ogni angolo della tua città e rendere la tua pianificazione urbana ancora più realistica.

E per gli amici del trasporto pubblico, ora c’è anche la possibilità di pianificare i percorsi degli autobus, che possono aprire nuove strade per i tuoi lavoratori per raggiungere il loro posto di lavoro e, con una pianificazione accurata, ridurre notevolmente la quantità di traffico automobilistico nella tua città!

Questo e molto altro ti aspetta in Highrise City 1.2!

Noi, l’intero team di FourExo Entertainment e Deck13 Spotlight, vorremmo ringraziarti di cuore per il tuo supporto, le tue critiche, i tuoi suggerimenti per il miglioramento, le tue idee e i contenuti video e streaming dell’intera comunità di Highrise City! Senza di voi, questo mastodontico progetto non sarebbe mai stato possibile!

Naturalmente, questa non è ancora la fine del nostro viaggio! Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane lavoreremo regolarmente alla correzione di potenziali bug e ad altre funzionalità basate sui vostri feedback. Stiamo anche lavorando sodo su contenuti completamente nuovi e non vediamo l’ora di parlartene!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.