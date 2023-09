Immortals of Aveum: disponibile l’aggiornamento 2

Ascendant Studios ha rilasciato una seconda patch di aggiornamento per Immortals of Aveum. Potete trovare tutti i dettagli e le note della patch nel blog qui. Questa patch apporta una grande quantità di correzioni di bug e miglioramenti alla qualità. Di seguito una panoramica:

Aumentata la sensibilità del mouse, in modo che gli utenti possano regolare l’impostazione più bassa a seconda delle necessità.

Corretto il problema che poteva far apparire la luminosità della console troppo scura o troppo chiara

Il gioco mette i giocatori nei panni del protagonista Jack, che si unisce a un ordine d’élite di maghi guerrieri per salvare il mondo. Il titolo è ambientato durante un periodo noto come Everwar nel regno fantasy di Aveum e promette una campagna cinematografica e narrativa, ricca di azione e che “sfiderà le convenzioni di genere”. All’inizio di questo mese, è stato rivelato che Immortals of Aveum avrebbe richiesto 70 GB di spazio di archiviazione su PS5 . Altri dettagli sul gioco indicano che includerà il supporto per FSR2 e girerà a 60 fps su console. Per maggiori informazioni trovate qui i requisiti per PC. Prima della sua uscita, Immortals of Aveum ha visto una serie di trailer diversi, con un approfondimento dettagliato sui sistemi di progressione e sull’albero dei talenti del gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Nell’universo di Aveum, coloro che possono esercitare la magia, usano i sigilli per concentrare il potere al loro interno, rendendolo più efficace e letale in combattimento. I sigilli sono parte integrante dell’azione dello sparatutto magico momento per momento di Immortals e dell’esperienza viscerale e cinematografica della campagna. Sperimentate un combattimento veloce, fluido, in prima persona, basato sugli incantesimi, facile da imparare e soddisfacente da padroneggiare. Sinergizzate il vostro stile di gioco con tutti e tre i colori della magia e diventa il più potente Triarch Magnus di Aveum.

Immortals of Aveum è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.