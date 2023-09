Cities Skylines II: il nuovo dev diary mostra suoni e musica

Cities Skylines II arriverà PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass, il 24 ottobre (come svelato all’Xbox Games Showcase). Nel frattempo, Paradox Interactive ha pubblicato il suo dodicesimo dev diary della serie feature highlights, per parlare delle varie caratteristiche del gestionale. Questo episodio è incentrato sui suoni e la musica, potete vedere il video in fondo alla notizia.

Qui sotto un estratto del post ufficiale:

I suoni seguono le orme del predecessore del gioco con tutti i noti elementi di base: I suoni degli edifici del City Service, i suoni atmosferici e il suono del traffico, ma tutti questi elementi sono stati ampliati per dare maggiore profondità, varietà e controllo. I suoni ambientali generano l’atmosfera e la sensazione generale del gioco, mentre gli effetti sonori forniscono informazioni e supporto in modo più dinamico.

Tutta la musica del gioco è gestita dalla funzione radio che, insieme ad altri suoni, è stata ampliata rispetto a Cities: Skylines. Il gioco dispone inoltre di un numero ancora maggiore di opzioni audio che consentono di adattare il paesaggio sonoro alle proprie preferenze personali.

Gli edifici del City Service sono il fulcro dell’audio di Cities: Skylines II. Quasi tutti gli edifici di servizio e i loro aggiornamenti hanno suoni unici che riflettono la funzionalità dell’edificio, ma forniscono anche informazioni più dettagliate sullo stato operativo dell’edificio. Inoltre, i suoni degli edifici hanno ora brevi spot audio randomizzati insieme ai loro loop sonori, per creare un suono interessante e vario.

Jonne Valtonen è un compositore finlandese che insieme a Jani Laaksonen ha scritto le musiche di Cities: Skylines, e ha detto:

“Sono passati alcuni anni da quando ho scritto la musica del primo Cities: Skylines con Jani Laaksonen, quando Mariina Hallikainen mi contattò per dirmi che alla Colossal Order stavano lavorando a un nuovo gioco. Mi chiedevano se fossi interessato a scrivere musica anche per il loro nuovo gioco. Naturalmente ho accettato, soprattutto perché Colossal Order ha delle persone davvero simpatiche che lavorano nell’azienda e ricordavo con grande affetto la nostra precedente collaborazione: scrivere per il primo Cities: Skylines è stato uno spasso.

Mi è stato chiesto di scrivere due pezzi per questo nuovo gioco. Il primo pezzo era per il menu, che avrebbe introdotto un tema identificabile, leggero e spensierato. Il secondo pezzo era un pezzo più lungo sui temi che avrebbe presentato il tema principale, oltre a temi e texture diverse per i vari momenti della giornata. Mi sono stati inviati alcuni video e concept art di massima del gioco e da quel momento ho iniziato a lavorare sul tema. Mi è stato detto che il gioco successivo sarebbe stato anche un gioco di costruzione di città, quindi ho scelto questo elemento come colonna portante della musica. La costruzione di una città richiede tempo e le cose si evolvono gradualmente, e questo è ciò che volevo che la musica riflettesse.”

Qui sotto potete vedere il dodicesimo dev diary di Cities Skylines II.