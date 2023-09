Synced: pubblicata l’opening cinematica

Nelle ultime ore, lo sviluppatore NeXt Studios e il publisher Level Infinite hanno fatto uscire l’opening cinematica di Synced, sparatutto cooperativo free to play ambientato nel futuro che arriverà su PC l’8 settembre. La data su console sarà annunciata prossimamente. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

“SYNCED è uno sparatutto cooperativo gratuito ambientato nel futuro, sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Level Infinite. In un mondo invaso dai nano, tecnologia fuori controllo che ha messo in ginocchio l’umanità, assumerai il ruolo di incursore e scenderai in campo con la tua squadra o in singolo per sottomettere i nano. Esplora il mondo ormai collassato in combattimenti PvE e PvP intensi e svela i segreti che si celano nelle profondità del Meridiano.

Il nemico come arma

“Sincronizzati” con i nano che sconfiggi e controlla classi di partner con capacità diverse: Distruttore, Guardiano, Sonda e Artigliere. Sguinzaglia sul campo di battaglia il tuo partner, un nemico diventato alleato, per giocare alla pari. Sviluppa le tue strategie di battaglia grazie al partner nano e ai moduli personalizzabili.

Capacità che operano in sinergia

Come membro di un team a 3, sfrutta tattiche di squadra per sopraffare i nemici e ottenere la vittoria.Scegli incursore, nano e composizione che si coordinino al meglio con il tuo team. Formula una strategia di battaglia in tempo reale per la tua squadra scegliendo tra un gran numero di armi ed equipaggiamenti.

Ogni incursione ha la sua strategia

Ogni partita è un’incursione nuova su campi di battaglia non lineari. Atterra i Tiranni in Settori ostili PvE sempre più impegnativi. Metti alla prova le tue abilità contro incursori rivali in partite PvP adrenaliniche. Durante ogni incursione, assegna moduli a incursore, armi e perfino al partner per volgere il gioco in tuo favore.

Qui sotto il trailer.