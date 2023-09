Forza Motorsport: nuove informazioni in arrivo

Forza Motorsport di Turn 10 Studios ha ricevuto ultimamente nuovi video di gameplay, che mostrano i vari tracciati del gioco, con il Mid-Ohio Sports Car Course recentemente rivelato. Tuttavia, maggiori dettagli arriveranno la prossima settimana tramite alcune nuove impressioni pratiche.

Zachary Boddy di Windows Central ha giocato al simulatore di corse a Los Angeles qualche tempo fa e ha confermato che la loro anteprima sarà pubblicata l’11 settembre. Ciò che verrà rivelato non è noto, ma forse sono in arrivo maggiori informazioni sulla Builders Cup, la nuova campagna per giocatore singolo. In ogni caso, aspettatevi anche più filmati di gioco. Come reboot della serie, presenta oltre 500 auto, di cui 100 nuove. Il simulatore presenterà anche il ray tracing in tempo reale, un sistema cloud completamente procedurale e una modalità multiplayer splitscreen. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Guidate più di 500 auto del mondo reale, incluse auto da corsa moderne e oltre 100 vetture mai viste prima in Forza Motorsport. Rendete importante ogni giro in 20 ambienti con i luoghi più amati dai fan e molti tracciati da padroneggiare, ognuno caratterizzato da punteggio in pista in tempo reale e momenti della giornata dinamici con meteo e condizioni di guida uniche, per garantirvi che ogni giro sia eccezionale per aspetto e giocabilità. Sperimentate una simulazione all’avanguardia con degli straordinari effetti visivi fotorealistici che offrono ray-tracing in tempo reale, nuovi sistemi di accumulo dei danni e sporcizia e una fisica drasticamente migliorata con un potente sistema di guida assistita e una fedeltà degli pneumatici incrementata di 48 volte.

Forza Motorsport verrà lanciato il 10 ottobre per Xbox Series X/S e PC e sarà disponibile anche dal day one su Game Pass.