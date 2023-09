Final Fantasy XVI e Theatrhythm Final Bar Line: queste le novità dal Pax West

Dal 4 al 7 settembre si è svolto a Seattle il Pax West, evento dell’industria del gaming organizzato da Penny Arcade: tra i team, presente anche Square Enix, che ha mostrato le novità inerenti a Final Fantasy XVI e Theatrhythm Final Bar Line.

Come vi avevamo fatto sapere precedentemente, per FFXVI, è stato organizzato il panel “Voices from Valisthea”, condotto dal direttore della localizzazione Michael-Christopher Koji Fox con alcuni dei doppiatori inglesi del gioco. Durante il panel, il gruppo ha parlato del processo che ha dato vita agli amati personaggi del recente capitolo standalone della pluripremiata serie FINAL FANTASY. In un segmento del panel, i doppiatori hanno risposto a una serie di domande inviate dai fan tramite i canali social.

Durante il panel, il produttore di FINAL FANTASY XVI Naoki Yoshida ha annunciato un omaggio di ringraziamento per i giocatori di FINAL FANTASY XVI: un outfit alternativo e skin per le armi di Clive, altri outfit per alcuni degli altri personaggi e una “Spada cipolla” che consente a Clive di impugnare la lama preferita dei Guerrieri della luce, gli eroi di FINAL FANTASY III. Questi elementi estetici saranno disponibili oggi stesso in seguito a un aggiornamento gratuito per la versione 1.10, mentre la “Spada cipolla” può essere ottenuta accedendo alla sezione “Oggetti riscattabili” del menu “Sistema”. L’aggiornamento gratuito include anche diversi miglioramenti per il gioco, tra cui opzioni aggiuntive, modifiche alla modalità Arcade e altro ancora. Le note complete sulla versione 1.10 sono disponibili qui.

Il panel completo può essere guardato qui.

Con la promozione della settimana PlayStation, FINAL FANTASY XVI è ora scontato del 20% su PlayStation 5 su PlayStation Store fino al 6 settembre-

Inoltre, SQUARE ENIX ha annunciato che THEATRHYTHM FINAL BAR LINE riceverà un DLC dedicato proprio a FINAL FANTASY XVI. Disponibile come acquisto individuale o tramite il Season Pass Vol. 3, il DLC include 11 brani con del più recente episodio della serie, tra cui My Star, Find the Flame, To Sail Forbidden Seas e altri ancora. Il pacchetto FFXVI Pack sarà disponibile dal 1° novembre 2023.