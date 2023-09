Baldur’s Gate 3: disponibile l’accesso anticipato su PlayStation 5

Baldur’s Gate 3, il gioco di ruolo acclamato dalla critica e dal punto di vista commerciale di Larian Studios, è disponibile in accesso anticipato su PS5. Per accedervi è necessaria la Digital Deluxe o la Collector’s Edition, anche se uscirà il 6 settembre per i possessori della Standard Edition. Date un’occhiata al trailer di lancio qui sotto. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Rapito, infettato, perduto. Ti stai trasformando in un mostro, ma mentre la corruzione dentro di te cresce, così fa anche il tuo potere. Questo potere potrebbe aiutarti a sopravvivere, ma ci sarà un prezzo da pagare. I legami di fiducia che costruisci all’interno del tuo gruppo potrebbero essere la tua più grande forza, ben oltre quella concessa dalle tue capacità. Coinvolti in un conflitto tra diavoli, divinità e sinistre forze ultraterrene, tu e il tuo gruppo determinerete il destino dei Reami Dimenticati. I Reami Dimenticati sono un mondo vasto, dettagliato e vario, e ci sono segreti da scoprire dietro ogni angolo. Muoviti con furtività, salta, spingi, nuota e arrampicati mentre il tuo viaggio si dipana dalle profondità dell’Underdark ai tetti scintillanti di Baldur’s Gate. Il modo in cui sopravviverai e l’impronta che lascerai sul mondo dipendono solo da te. Forgia la tua eredità, coltiva le relazioni importanti, fatti dei nemici e risolvi i problemi a modo tuo. Non ci saranno mai due avventure identiche. Sette eroi unici ti offrono un’esperienza esclusiva: ciascuno di essi possiede i suoi tratti unici, i suoi obiettivi e la sua visione del mondo. Le loro storie si intersecano con la narrazione generale e le tue scelte determineranno se queste storie si concluderanno con la redenzione, la salvezza, il dominio o uno dei tanti altri esiti. Gioca nei panni di un personaggio origine e goditi la sua avventura, oppure reclutane uno affinché combatta al tuo fianco.

Baldur’s Gate 3 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.