Starfield: La Premium Upgrade Edition debutta al settimo posto nelle vendite fisiche del Regno Unito

Le ultime classifiche di vendita fisica di Gfk per il Regno Unito non sono ancora state pubblicate. Tuttavia, Chris Dring di Games Industry ha rivelato che il Premium Upgrade di Starfield è entrato al settimo posto della top ten britannica.

Sì, il Premium Upgrade. È destinato agli abbonati al Game Pass che vogliono accedere all’accesso anticipato senza acquistare l’edizione Premium. Considerando che si tratta di un codice contenuto in una confezione fisica, è impressionante vederlo entrare nella top ten.

Poiché Starfield viene tecnicamente lanciato il 6 settembre in tutto il mondo per Xbox Series X/S e PC, non vedremo la sua posizione nelle classifiche di vendita fisiche del Regno Unito fino alla prossima settimana. Tuttavia, viste le centinaia di migliaia di giocatori che stanno già sperimentando l’accesso anticipato, il gioco sembra destinato a conquistare il primo posto. La domanda è se riuscirà a battere giocatori del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e date un’occhiata alla nostra recensione di Starfield.