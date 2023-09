Neil Druckmann: il director di The Last of Us sta lavorando ad un altro gioco di cui non può dire nulla

Da tempo circolano voci sul prossimo progetto di Neil Druckmann, vicepresidente e direttore di Naughty Dog. Il director di The Last of Us lo aveva accennato durante lo showcase del Summer Game Fest dello scorso anno, ma ha detto che era troppo presto per parlarne. Sono circolate voci che si tratti di The Last of Us Parte 3, ma non ci sono state conferme ufficiali.

In una recente intervista, rilasciata a Entertainment Weekly sulla serie HBO di TLOU, Druckmann ha dichiarato che sta anche “lavorando a un altro gioco”. Quando gli è stato chiesto se fosse il terzo capitolo della serie post-apocalittica, ha sorriso e ha risposto: “Per quanto riguarda il prossimo gioco di Naughty Dog, non posso dire nulla. Il mio direttore delle comunicazioni mi massacrerebbe”.

L’utilizzo del termine “prossimo gioco”, potrebbe far intendere che non si tratti di un nuovo The Last of Us, come potrebbe però trattarsi proprio di quel gioco. In ogni caso, Naughty Dog sta lavorando anche al titolo multiplayer spin-off della serie, che, come fatto sapere a maggio, ha ancora bisogno di tempo prima di essere svelato. Secondo le indiscrezioni, il progetto è in fase di rivalutazione e il team è stato ridimensionato. Noi ovviamente vi faremo sapere quando arriveranno novità in merito ai prossimo lavori di Neil Druckmann e di Naughty Dog.