Trepang2: annunciata la data su console

Già disponibile su PC, ora Trepang2 ha una data anche su console. Team17 e Trepang Studios hanno infatti annunciato che lo sparatutto sci-fi arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 2 ottobre e può essere pre-ordinato tramite il sito ufficiale.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Articoli Consigliati Nintendo Direct: nuovi rumor per settembre Baldur’s Gate 3: disponibile l’accesso anticipato su PlayStation 5

DIVENTA IL SOLDATO PIÙ TOSTO

Impersonerai un soldato in fuga, che non ricorda la sua vita passata ma possiede abilità soprannaturali. Il tuo obiettivo è la vendetta e nulla potrà mettersi in mezzo. Sferra pugni devastanti, aggirati tra le ombre, brandisci armi esplosive e falla pagare ai cattivi.

CARATTERISTICHE:

CAMPAGNA ESPLOSIVA PER UN GIOCATORE

Un gruppo misterioso ti fa evadere da una prigione altamente sorvegliata. Soffri di amnesia ma possiedi abilità di combattimento che superano i limiti umani. Combatti, scopri la verità e sfida una minaccia perfino più letale di te.

SUPERPOTERI SOPRANNATURALI

Padroneggia la tua forza sovrumana e sconfiggi ondate di mercenari pesantemente armati. Rallenta il tempo per schivare proiettili ad alta velocità e diventa invisibile per spezzare il collo ai nemici quando meno se l’aspettano.

COMBATTIMENTO IN MISCHIA BRUTALE

Affronta i nemici in combattimenti a distanza ravvicinata e scatenati in frenetici scontri a fuoco. Sferra pugni, calci, fai scivolate ed esegui combo rapide per ridurre in polvere i tuoi avversari.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia la data su console di Trepang2.