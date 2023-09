Nintendo Direct: nuovi rumor per settembre

Negli ultimi 10 anno, Nintendo ha quasi sempre tenuto un Nintendo Direct nel mese di settembre e, potrebbe essere così anche per questo 2023. Precedenti fughe di notizie avevano fatto intedere che un un nuovo evento dell’azienda giapponese sarebbe previsto per questo mese di settembre, e un altro insider ha ora affermato la stessa cosa.

Rispondendo a una domanda su Twitter, il noto leaker NateTheHate ha recentemente detto che questo presunto Nintendo Direct si terrà “presto”. Anche se ultimamente in molti si sono chiesti se il nuovo Super Mario Bros. Wonder Direct possa voler dire che non è prevista una presentazione generale del Direct, NateTheHate ha smentito questa cosa, dicendo in un tweet separato che “L’uno non nega l’altro”. Ricordiamo che il prossimo gioco di Mario in 2D venne proprio annunciato al Direct di giugno.

Dato che Nintendo ha sempre avuto una presentazione del Direct a settembre di ogni anno nell’ultimo decennio, con l’eccezione del solo 2015, si può pensare che non sia diverso per questo 2023. Ovviamente, il Direct deve ancora essere annunciato ufficialmente, quindi prendete sempre il tutto con le pinze in attesa di una conferma ufficiale, che noi ovviamente vi faremo sapere.

Qui sotto il tweet di NateTheHate.