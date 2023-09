Gravity Game Arise annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. Ricordiamo che La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023. Gravity Game Arise ha aperto il suo sito web per il Tokyo Game Show 2023 e ha annunciato la sua line up di giochi per l’evento. Di seguito la line up di Gravity Game Arise:

Aeruta (PC)

Alterium Shift (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch PC)

ALTF42 (PC)

FINAL KNIGHT (PC)

Generation Zombie (iOS, Android)

KAMiBAKO: Mythology of Cube (PS5, PS4, Switch, PC)

Little Gods of the Abyss (PC)

PIGROMANCE (PC)

River Tails: Stronger Together (Switch, PC)

Snow Bros. 2 Special (PC)

TOKYO PSYCHODEMIC (PS5, PS4, Switch, PC)

Twilight Monk (Switch, PC)

Wetory (Switch, PC)

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.