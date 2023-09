Starfield Guida: consigli per affrontare il viaggio tra le stelle

Starfield, la prima, nuova, colossale proprietà intellettuale sviluppata da Bethesda Game Studios dopo 25 anni, è finalmente atterrato fra noi e ci spingerà ad esplorare lo spazio profondo per arrivare coraggiosamente là, dove migliaia di altri giocatori proveranno a giungere in contemporanea! Come avrete avuto modo di evincere dalla nostra altrettanto gargantuesca recensione, il titolo possiede molti dei tipici tratti distintivi delle produzioni Bethesda, ovvero una storia principale corredata da missioni secondarie di grande spessore, un profondo e articolato editor dei personaggi ed uno straordinario quantitativo di pianeti e vastità siderali da esplorare. Per essere sicuri di non dimenticare nulla prima del vostro lancio tra le stelle, accertatevi di seguire tutti i nostri consigli!

Articoli Consigliati Sea of Stars: DLC in fase sviluppo Final Fantasy Pixel Remaster supera i tre milioni di copie vendute

Pianificate la selezione delle abilità

Vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti e cinque gli alberi delle abilità di Starfield, in modo da poter delineare il tipo di personaggio che vorreste interpretare. Questo metodo vi tornerà utile in seguito, quando dovrete decidere in quali talenti investire più punti e quali sbloccare fra quelli avanzati. Ricordate che i background forniscono automaticamente tre abilità differenti, ma non potrete cambiarlo dopo averlo selezionato.

I tratti sono rimovibili

Se pensate che un tratto sia un po’ troppo svantaggioso, potete recarvi presso il distaccamento più vicino degli ambulatori della Reliant Medical, presente in ogni città principale, per disfarvene, anche se quelli un po’ meno “fisici” potrebbero richiedere un metodo diverso… tenete comunque presente che, una volta rimosso un tratto, non potrete più riottenerlo.

Non abbassate la guardia dopo un salto gravitazionale

Il cosmo è vasto e non si può mai sapere cosa vi attende là fuori, e ciò significa che potreste ritrovarvi nel bel mezzo di una flotta ostile o addirittura fra due o più contendenti dopo aver viaggiato velocemente tra pianeti e sistemi stellari. Sebbene sia sempre possibile fuggire, a volte aiutare una nave bersagliata dal fuoco nemico potrebbe fruttarvi una sostanziosa ricompensa.

Non è possibile atterrare durante una battaglia nello spazio

Le opzioni per raggiungere la superficie di un pianeta vengono disabilitate se siamo impegnati in un duello tra astronavi ma, qualora i nemici fossero al di là della nostra portata, è sempre possibile compiere un salto verso un altro settore. Ricordatevi soltanto di dare la giusta potenza al motore gravitazionale!

Sbloccate l’abilità Controllo Puntamento

Se volete cimentarvi nei duelli spaziali, questa abilità vi tornerà incredibilmente perché, dopo aver agganciato una nave nemica, permette di colpire direttamente uno dei suoi sistemi, dai laser agli scudi. Quindi non solo migliora la vostra mira, ma può aiutarvi ad abbordare e conquistare i mezzi avversari prendendo di mira i motori dopo averne invalidato le difese.

Tenete d’occhio le cassette verdi

Se la luce di una cassetta di primo soccorso è accesa, significa che contiene almeno un oggetto che può aiutarvi a recuperare salute o a curare un’afflizione. Se la luce è spenta, invece, la cassetta è stata già svuotata.

Recuperate salute dormendo

Se non volete usare un medipak o mangiare un pasto per rigenerare la salute, potete sempre fare un breve pisolino, persino sulla branda di un accampamento nemico! Ricordate di includere una cuccetta nella progettazione della vostra nave e potrete godervi un sonno curativo quando lo vorrete. Inoltre, riposare nei propri alloggi potrebbe anche rivelarsi un toccasana per le afflizioni…

Fate attenzione alle afflizioni

Sono la versione di Starfield degli effetti di stato e si dividono in due tipi: ferite e infezioni. Le prime possono essere diretta conseguenza degli scontri, a fuoco o all’arma bianca, e delle cadute da grandi altezze, mentre le seconde derivano dall’esposizione a pericoli biologici e dal contatto troppo ravvicinato con le creature aliene. Alcune afflizioni guariscono da sole, mentre altre richiedono un prodotto sanitario specifico o una visita dal medico.

Nascondete sempre la merce di contrabbando

Durante i vostri viaggi potreste raccogliere, volontariamente o meno, degli articoli di contrabbando, proibiti all’interno dei Sistemi Colonizzati; se venite sorpresi a trasportare questa mercanzia a bordo della nave o addosso alla vostra persona, verrete arrestati. Per nascondere il contrabbando sulla prima, dovete disporre di una stiva schermata e, idealmente, di un disturbatore di scansione. Sebbene questi oggetti siano raramente in vendita, talvolta è possibile scovarli sulle navi nemiche.

Evitate di essere arrestati

Se venite sorpresi a commettere un crimine come l’hacking o l’omicidio su un pianeta dei Sistemi Colonizzati, potreste essere arrestati. A quel punto avrete diverse scelte: pagare la taglia emessa a vostro nome, corrompere le guardie su determinati pianeti o accettare di trascorrere un certo periodo di tempo in prigione. In quest’ultimo caso, oltre alla confisca dei beni, subirete anche una riduzione proporzionale dei punti esperienza, anche se non verrete mai privati di un livello o di una abilità.

Potete spostarvi velocemente tra i pianeti

È possibile sfruttare il viaggio rapido per muoversi tra qualsiasi pianeta dello stesso sistema stellare, una soluzione perfetta se state cercando delle risorse specifiche. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare l’atmosfera di un nuovo mondo prima di spostarsi…

Esaminate sempre un pianeta prima di atterrare

Anche se la scansione di un corpo celeste prima dell’atterraggio non svelerà tutto quello che c’è da sapere su di esso, potreste apprendere alcune informazioni importanti. Può trattarsi di qualsiasi cosa, da un materiale raro che si può trovare sulla sua superficie all’eventuale respirabilità dell’atmosfera.

Tenete lo scanner attivo durante l’esplorazione

Lo scanner tiene traccia di quante risorse, fauna o flora sono presenti su un pianeta, oltre che delle potenziali caratteristiche che potrebbe avere. Completando del tutto la percentuale di esplorazione si otterranno i dati di rilevazione, che è possibile vendere per una bella somma, oltre a punti esperienza e un bonus per la produzione di avamposti. Lo scanner torna anche utile per esplorare i dintorni di qualsiasi luogo ed evidenziare gli elementi con cui si può interagire.

Utilizzate lo scanner per il viaggio rapido

Questo strumento non serve solo a raccogliere informazioni su ciò che vi circonda, ma anche a spostarsi velocemente verso punti di interesse già esplorati o la zona di atterraggio dell’astronave: basta rivolgerlo verso un’icona di colore bianco e, una volta selezionata, vedrete comparire l’icona del viaggio rapido. Lo scanner può essere inoltre utilizzato per raggiungere le varie zone delle città più grandi, come Nuova Atlantide.

Esplorate a fondo città e avamposti

Oltre a nuovi personaggi, attrazioni e venditori che potreste incontrare, girovagando per un centro abitato avrete anche l’opportunità di ottenere nuove missioni secondarie o attività collaterali prestando semplicemente orecchio alle conversazioni dei cittadini e leggendo gli annunci sulle bacheche sparse un po’ ovunque.

Assegnate armi e oggetti curativi ai preferiti

Se designate un oggetto come preferito, lo aggiungerete al menu di accesso rapido grazie al quale, come suggerisce il nome, potrete utilizzarlo rapidamente ogni volta che lo desiderate, una scorciatoia particolarmente vantaggiosa quando volete cambiare arma durante i combattimenti. Assicuratevi di aggiornare con regolarità gli slot di accesso rapido man mano che acquisite armi più potenti.

Non dimenticatevi della stiva

Dalle armi alle tute spaziali, dai libri agli oggetti di cancelleria, in Starfield vi ritroverete a raccogliere moltissimi oggetti e, prima che possiate rendervene conto, supererete il vostro limite di carico, che di conseguenza vi farà consumare più ossigeno durante gli scatti o le azioni impegnative. Per fortuna, tutte le navi sono dotate di una stiva in cui è possibile riporre gli oggetti che non volete portarvi dietro, e dalla quale potete attingere presso qualsiasi venditore per liberarvi della zavorra superflua. È anche possibile acquistare stive più capienti, in modo da poter trasportare ancora più oggetti, e riporre gli oggetti cui siete più affezionati nello scomparto “infinito” dei vostri alloggi.

Parlate con i vostri compagni

Ogni tanto, uno dei personaggi che vi accompagnano nelle peripezie orbitali chiederà di scambiare quattro chiacchiere. Può essere perché vuole darvi un oggetto che ha trovato, o magari per affrontare una nuova conversazione che vi consentirà di avvicinarvi a loro. Chissà, forse troverete l’amore tra le stelle?

Assegnate l’equipaggio alla nave e agli avamposti

Non lasciate che i vostri compagni o i membri reclutati in altre circostanze rimangano inattivi, ma metteteli al lavoro sulla nave o su un avamposto. In questo modo potrete beneficiare delle loro abilità, molto utili se dispongono di talenti in cui non avete ancora investito punti.

Non indossate sempre la tuta spaziale – Se giocate in terza persona, è molto probabile che non vogliate indossare casco e rivestimento corporeo per tutto il tempo in cui andate in giro: sarebbe anche ora di sfoggiare tutti quegli abiti stravaganti che avete comprato! Per fare ciò, potete semplicemente recarvi nell’inventario, selezionare ciascuna protezione ed abilitare l’opzione che nasconde le stesse nelle zone respirabili. In tal modo, l’equipaggiamento comparirà solo quando strettamente necessario.

I punti rossi sulla mappa stellare sono fuori portata – I sistemi indicati in rosso sono fuori dal raggio d’azione della vostra nave rispetto a dove vi trovate, vuoi perché dovete incrementare le dimensioni del serbatoio oppure perché il tragitto per raggiungerli è ancora inesplorato. In quest’ultimo caso, per colmare la lacuna dovrete prima saltare verso un altro sistema già esplorato e poi proseguire da quest’ultimo verso la destinazione. Non preoccupatevi: avrete bisogno di esplorare il sistema una sola volta per renderlo accessibile.

Ricordatevi di usare la torcia – Sebbene lo spazio sia sicuramente emozionante, nel corso dell’avventura vi capiterà di addentrarvi in grotte o edifici abbandonati. Quando ciò accade, ricordatevi di accendere la torcia elettrica (tenete premuto F sulla tastiera o LB sul pad), altrimenti rischierete di perdervi nel buio.

La nostra recensione di Starfield: qui

Le altre guide: coming soon