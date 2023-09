Final Fantasy Pixel Remaster supera i tre milioni di copie vendute

Le vendite totali della serie Final Fantasy Pixel Remaster (trovate qui la nostra Recensione) hanno superato i tre milioni di unità in tutto il mondo, ha annunciato Square Enix. La remaster di Final Fantasy, riunisce i capitoli dall’I al VI, ed è stata rilasciata per la prima volta per PC, iOS e Android nel 2021, anche se Final Fantasy VI sia arrivato a febbraio 2022. Dal 19 aprile la collezione è arrivata anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale della serie qui.

Oltre a venderli separatamente e come bundle digitale o fisico, i fan possono anche acquistare l’Anniversary Edition– tramite lo Square Enix Store. L’edizione speciale Includerà una versione fisica della serie, un cofanetto di articoli Anniversary Edition e un set di dischi in vinile a due dischi con musica e opere d’arte appena arrangiate da Kazuko Shibuya. Conterrà anche un art book, otto personaggi in pixel art e una manica lenticolare. Sarà disponibile in quantità limitate per € 259,99. Oltre alla grafica 2D rinnovata. Il titolo presenta colonne sonore riorganizzate, un’interfaccia utente modernizzata, opzioni di battaglia automatica, bestiari e altro ancora. I primi 6 capitoli di Final Fantasy tornano nella remaster con una nuova grafica e un nuovo comparto audio in una pixel remaster in 2D. Una versione rimodellata in 2D del quinto titolo della celebre serie Final Fantasy. Scoprite questa storia eterna narrata attraverso un’affascinante grafica rétro. Tutta la magia dell’originale con un gameplay migliorato.

Final Fantasy Pixel Remaster Series è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, dispositivi mobile e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.