Sea of Stars: DLC in fase sviluppo

Il game director di Sea of Stars, Thierry Boulanger, ha rivelato che lo studio sta attualmente lavorando su un DLC per il JRPG recentemente pubblicato. Parlando a Radio Canada, Boulanger ha dichiarato che lo studio è stato diviso in due gruppi: uno che lavora su un nuovo progetto e l’altro, un team più piccolo, che sta elaborando il DLC per Sea of Stars, secondo GamesRadar .

Sebbene le parole di Boulanger siano rassicuranti per i fan di Sea of Stars, lo studio aveva precedentemente rivelato che avrebbe realizzato un DLC per il gioco tra i suoi obiettivi su Kickstarter mentre il titolo era ancora in fase di crowdfunding nel 2020. Secondo un vecchio aggiornamento sul sito della pagina Kickstarter del gioco, lo studio ha intitolato il DLCThroes of the Watchmake. Il gioco ha anche visto una buona dose di successo di critica, attestandosi su una valutazione media di 89 su OpenCritic. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Sea of Stars narra la storia di due Figli del Solstizio capaci di combinare il potere del sole e della luna per eseguire la Magia dell’Eclissi, l’unica forza capace di respingere le mostruose creazioni di un malvagio alchimista, il “Fleshmancer”. Premendo il pulsante dell’azione in sincrono con le animazioni aumenterai i danni che infliggi, riducendo al contempo quelli che ricevi. Nuota, arrampicati, scala, salta o aggrappati ai bordi mentre attraversi liberamente il mondo grazie a un sistema di spostamenti basato sulla nostra esperienza con i platform e slegato dal classico stile a griglia.

Sea of Stars è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il gioco è stato verificato anche per Steam Deck. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.