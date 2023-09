The House of Dead Remake: edizione fisica PS5 disponibile

Forever Entertainment e Microids sono felici di annunciare che per The House of the Dead: Remake è disponibile in versione fisica la Limited Edition su PlayStation 5. Sviluppato da MegaPixel Studio, l’IP permette ai giocatori di tutto il mondo di riscoprire i leggendari zombie del gioco: un titolo iconico uscito a metà degli anni Novanta. Creata da Microids, questa edizione limitata, così come la versione standard, sono disponibili. Trovate il trailer di lancio qui sotto. Questa edizione include:

Il gioco The House of the Dead: Remake

Un’esclusiva lenticolare

Due sagome di zombie

Adesivi

Di seguito una panoramica del titolo:

Rivivete lo spirito arcade degli anni ’90 con questo remake del celebre gioco sparatutto. Uno scienziato esperto in biochimica e genetica, il dottor Roy Curien, impazzisce alla ricerca di un potere in grado di resuscitare i morti. Dopo il suo successo, una delle ricercatrici, Sophie Richards, riesce a contattare i suoi amici dell’AMS, Thomas Rogan e l’Agente G, chiedendo il loro aiuto. La loro missione consiste nel fermare lo scienziato pazzo e salvare tutto il personale del laboratorio facendosi strada attraverso la villa e respingendo orde di non morti. Da soli o in modalità a due giocatori, affronta non morti e creature da incubo in questo sparatutto cruento e ricco di azione.

Caratteristiche

Un remake completo (grafica, audio e nuove modalità) dell’iconico gioco sparatutto uscito originariamente nelle sale giochi nel 1997.

Giocabile da soli o in modalità a due giocatori utilizzando i controller o il mouse.

Un’azione frenetica e senza sosta che ti terrà sul filo del rasoio.

Sbloccate un bestiario completo di creature per conoscere le loro debolezze.

L’edizione limitata di House of the Dead: Remake e l’edizione standard usciranno il 5 settembre 2023 su PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.