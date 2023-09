Pikmin Finder: disponibile il nuovo titolo Niantic per mobile

Lo sviluppatore Niantic ha collaborato con Nintendo per rilasciare una nuova app browser AR per mobile basata sul franchise Pikmin. Intitolato Pikmin Finder, il gioco ruota attorno ai giocatori che utilizzano la fotocamera del proprio dispositivo per trovare Pikmin vicini nei loro dintorni. È possibile giocare a al nuovo titolo AR tramite il sito ufficiale. Essendo focalizzato su smartphone e tablet, l’accesso al sito Web su un PC non avvia il gioco, ma indirizza invece i giocatori a un codice QR che può essere scansionato da qualsiasi smartphone moderno per aprire il gioco sul proprio dispositivo.

Proprio come Pokemon Go di successo di Ninatic, Pikmin Live avrà diversi tipi di Pikmin che possono essere trovati a seconda di vari fattori, come la posizione e l’ora del giorno. I Pikmin trovati dai giocatori potranno quindi guidarli alla ricerca dei tesori. Il gameplay di Pikmin Finder sembra piuttosto semplice, dal momento che ruota attorno alla ricerca dei Pikmin e al loro utilizzo per ottenere tesori, e il gioco sembra attualmente essere poco più che una pubblicità per il recente Pikmin 4 esclusivo per Nintendo Switch. Date un’occhiata alla nostra recensione di Pikmin 4 per maggiori dettagli. Di seguito una panoramica dell’app browser:

Pikmin Finder è un gioco AR basato su browser creato per promuovere Pikmin 4 al Nintendo Live 2023 a Seattle. Il gameplay prevede di guardarsi intorno per trovare germogli , coglierli e inviare i Pikmin alla ricerca di tesori . Il gioco ha 20 tesori da trovare in totale. Una volta trovati tutti e 20, verrà visualizzato un messaggio per ripristinare tutti i progressi del gioco e raccogliere nuovamente i Pikmin e i tesori.

Pikmin Finder è disponibile su dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.