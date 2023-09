Alone in the Dark è stato rinviato

THQ Nordic e Pieces interactive hanno annunciato il rinvio di Alone in the Dark, remake del primo capitolo della saga horror. Inizialmente previsto per il 25 ottobre, ora il gioco arriverà il 16 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il motivo del rinvio è dato dal fatto che il team non vuole uscire in un periodo in cui arrivano giochi del calibro di Alan Wake II e Spider-Man 2. Inoltre, questi mesi in più permetteranno comunque di perfezionare l’esperienza di gioco. Qui sotto la nota ufficiale che parla proprio delle ragioni:

“La nostra intenzione è quella di non entrare in competizione con la scia dell’epica uscita di Alan e di evitare l’abbagliante skyline delle città adornate dalle leggiadre oscillazioni di Spider-Man. Vogliamo rimanere il più possibile Alone in the Dark. Per questo motivo, l’agghiacciante gioco horror è stato riprogrammato per svelare i suoi orrori il 16 gennaio 2024. Questa proroga avrà un duplice scopo: non solo ci permetterà di perfezionare meticolosamente l’esperienza di gioco, ma ci darà anche l’opportunità di immergerci completamente nelle straordinarie uscite di ottobre.”

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sull’account ufficiale di Alone in the Dark, che sottolinea come sia impossibile essere abbracciati dalla solitudine in un mese ricco di giochi come ottobre.