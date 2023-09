Junkworld è in arrivo su Apple Arcade

Siate pronti al caos! Ironhide Game Studio, i creatori del pluripremiato franchise Kingdom Rush, è entusiasta di annunciare che Junkworld sarà lanciato il 22 settembre in esclusiva su Apple Arcade, il servizio di abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in continua evoluzione di oltre 200 titoli. I giocatori affronteranno avventure rocambolesche, terreni pericolosi e compagni ambigui in un nuovissimo gioco tower defense ambientato in un mondo ostile e post-apocalittico!

Mescolando sfide epiche, un gameplay affascinante e l’umorismo tipico di Ironhide, Junkworld permette ai giocatori di comandare un clan di scavenger attraverso paesaggi pericolosi come un deserto arido e una palude radioattiva, in una battaglia ricca di azione per la sopravvivenza.

I giocatori devono posizionare le torri in modo efficiente per abbattere i nemici, utilizzare carte tattiche con unità speciali e gadget, oltre ad addestrare stravaganti eroi. Le combinazioni migliori annienteranno innumerevoli ondate di nemici!

In Junkworld, la missione consiste nello sconfiggere l’Ordine attraverso quattro terreni differenti con diversi stage pieni di avventura, condizioni atmosferiche avverse, sfide imprevedibili e battaglie dal ritmo incalzante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

40+ card potenziabili:

16 TORRI con skill speciali

16 TATTICHE pronte per l’utilizzo

9 EROI da schierare

4 Differenti Terreni di gioco con:

80 stage della campagna

75 missioni speciali

70 Obiettivi

Più di 30 nemici diversi, composti da 4 diverse fazioni nemiche e 4 boss fight originali

Enemy Intel System avanzato:

Fornisce informazioni sui punti di forza e di debolezza di ogni nemico che il giocatore incontrerà.



Junkworld sarà giocabile alla fine del mese su Apple Arcade tramite iPhone, iPad, Mac e Apple TV