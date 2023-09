Xbox Game Pass: ecco i giochi di inizio settembre

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo dei giochi di Xbox Game Pass nella prima parte di settembre 2023. Stavolta non troppi in quantità, ma con un paio sicuramente tra i più attesi, a partire da Starfield. Uno solo il titolo che ancora non era stato svelato, ovvero Solar Ash. Potete vedere la lista intera qui sotto.

Da oggi cinque settembre (già precedentemente annunciato):

Gris (Cloud, Console e PC)

In arrivo:

Starfield (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 6 settembre – Day One

Solar Ash (Cloud, Console e PC) – 14 settembre

Lies of P (Cloud, Console e PC) – 19 settembre – Day One

Questi sono invece i giochi che abbandoneranno il servizio il 15 settembre:

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Cloud, Console e PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Console e PC)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, Console e PC)

Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Console e PC)

Metal Hellsinger (Cloud, Console e PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Console e PC)

Tainted Grail: Conquest (Cloud, Console e PC)

Train Sim World 3 (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine con i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass nella prima parte di questo settembre, ricordandovi che, come annunciato, dal 14 settembre sarà disponibile l’Xbox Game Pass Core, un’evoluzione di Xbox Live Gold.