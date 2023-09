Logitech G: la Linea PRO si rinnova con nuovi prodotti

Logitech G, brand di Logitech, presenta le ultime due aggiunte alla pluripremiata linea di prodotti PRO, la tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED e il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2.

Negli ultimi tre anni, Logitech G ha collaborato con centinaia di e-atleti professionisti tra i più abili al mondo per creare la nuova generazione di accessori PRO Series. Questi nuovi prodotti, insieme alle cuffie da gaming Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED lanciate all’inizio di quest’anno, completano la linea PRO Series, offrendo il massimo livello di prestazioni per PC attraverso mouse, tastiere e cuffie.

Articoli Consigliati Disponibile il notebook MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport Ecco le ultime novità presentate da HONOR all’IFA 2023

“Il nuovo ed entusiasmante portfolio PRO Series rappresenta una collezione di prodotti senza compromessi, progettati per le massime prestazioni dei professionisti esport d’élite e dei gamer più competitivi”, ha dichiarato Brent Barry, Head of Esports and PRO Series di Logitech G. “Questi prodotti rappresentano il nostro impegno a spingere i limiti delle prestazioni, della velocità e dell’affidabilità, reso possibile solo grazie al nostro processo di progettazione pluriennale e di collaborazione con gli atleti esport professionisti”. I nostri partner d’élite aiutano a progettare, sviluppare e testare i nostri prodotti, assicurando il massimo livello di prestazioni, qualità e innovazione”.

“Il mouse e la tastiera sono la parte più importante del PC Gaming. Se il mio mouse non sembra un’estensione della mia mano, non riesco a giocare bene. Il Superlight 2 sembra non avere peso e non devo pensarci. Il Superlight 2 è in tutto e per tutto l’evoluzione del primo Superlight. Con il suo design compatto e le sue affidabili tecnologie wireless lightspeed, la Pro X TKL è perfetta se volete una configurazione pulita. Sono entrambi must have se il vostro obiettivo è vincere!” ha dichiarato Oleksandr “s1mple” Kostyliev, giocatore di Counter-Strike per il team NAVI.

Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 combina precisione, performance e affidabilità, rendendolo uno strumento indispensabile per competere al massimo livello.

Le tecnologie e le caratteristiche più avanzate includono gli switch ibridi LIGHTFORCE, una nuova tecnologia di switch ibridi ottico-meccanici che combina le prestazioni rivoluzionarie dei sensori ottici in termini di velocità e affidabilità, fornendo al contempo la risposta nitida e il feeling meccanico che i professionisti amano.

Il nuovo mouse include anche il nuovissimo sensore HERO 2, con tracciamento a oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI. L’esclusivo design dual array aumenta il raggio d’azione e mantiene le performance di tracciamento anche quando si solleva o si inclina il mouse.

Basato sul feedback dei gamer professionisti, il nuovo PRO X Superlight mantiene la forma e la geometria del PRO Superlight originale, con un peso di soli 60 grammi.

Le principali caratteristiche includono: Tecnologia PRO-grade, USB-C, durata della batteria fino a 95 ore, compatibilità con POWERPLAY, un array di dimensioni maggiori e un frame rate massimo di 25 kilohertz, il migliore della categoria. Piedini del mouse in PTFE a zero resistenza per garantire uno scorrimento fluido e una reattività senza compromessi in qualsiasi gioco.

Come il mouse da gaming PRO X Superlight 2, anche la tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è stata progettata con e per i professionisti per offrire il massimo livello competitivo in-game. Il design TKL della tastiera include tasti programmabili, illuminazione RGB con LIGHTSYNC, controlli multimediali dedicati e controllo dedicato del volume, oltre alle prestazioni e all’affidabilità della tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G. Oltre al dongle LIGHTSPEED, i gamer possono connettersi via Bluetooth® o tramite il cavo USB-C to USB-A incluso.

La PRO X TKL è dotata di keycaps dual-shot PBT shine through ideali per far risplendere la retro-illuminazione LIGHTSYNC RGB. Il layout standard consente la compatibilità con i keycap di terze parti e i tasti multimediali aggiuntivi consentono un accesso rapido durante il grinding, un dettaglio richiesto da molti gamer professionisti. Inoltre, l’assenza del tastierino numerico significa più spazio per il movimento del mouse, un vantaggio importante per i professionisti.

I gamer possono portare sempre con se il loro gear grazie alla custodia inclusa nella tastiera. La PRO X TKL sarà inoltre disponibile con Tactile Switch (GX Brown), Linear Switch (GX Red) e Clicky Switch (GX Blue).

Per i professionisti, la più piccola modifica delle impostazioni può fare la differenza tra la vittoria e il secondo posto. Nei nuovi prodotti della serie PRO, DPI, sensibilità, risposta, calibrazione, impostazioni di gioco e altro ancora sono tutti interconnessi. Inoltre, grazie agli aggiornamenti del G HUB e al software Onboard Memory Management (OMM), i giocatori hanno a disposizione ancora più controllo e possibilità di configurazione:

Nuova interfaccia utente in G HUB e OMM per la configurazione dei DPI con preset integrati, controlli separati per gli assi X e Y e altro ancora.

Sensore HERO 2 in grado di copiare le impostazioni da un mouse all’altro per garantire gli esatti DPI del vecchio mouse.

I tasti funzione programmabili, come tasti G sulla tastiera PRO X, consentono di controllare l’intero desktop. Modificate la preimpostazione DPI del mouse, eseguite macro, combinate incantesimi e abilità e controllate persino la vostra stream attraverso potenti plugin, compresi quelli di Streamlabs.

Progettati per un Futuro più verde

Oltre a creare i dispositivi più performanti al mondo, Logitech si impegna a creare un mondo più equo e positivo per il clima, riducendo attivamente l’impatto delle emissioni di carbonio. Grazie a un design aggiornato e consapevole, l’utilizzo di questi nuovi prodotti da gaming è una scelta di cui i giocatori possono sentirsi soddisfatti. La serie Pro include plastica riciclata post-consumo certificata, per dare una seconda vita alla plastica a fine uso proveniente da vecchi dispositivi elettronici di consumo.

Gli imballaggi in carta provengono da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate. Scegliendo questo prodotto, i giocatori sostengono una gestione responsabile delle foreste mondiali.

Tutti i prodotti Logitech G sono certificati “carbon neutral” e utilizzano, quando possibile, energia rinnovabile durante la produzione. Quando i giocatori acquistano un prodotto Logitech G, l’impronta di carbonio di quel prodotto è stata ridotta a zero, sostenendo la selvicoltura, le energie rinnovabili e le comunità colpite dai cambiamenti climatici.

Prezzi e Disponibilità

La tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED, il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 e le cuffie da gaming Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED, sono disponibili nelle colorazioni rosa, nero e bianco.

La tastiera da gaming PRO X TKL (prezzo consigliato: €139), Il mouse da gaming PRO X SUPERLIGHT 2 (prezzo consigliato: €179) e le cuffie da gaming PRO X 2 LIGHTSPEED (prezzo consigliato: €289) sono disponibili ora su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati.