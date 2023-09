NBA 2k24: svelata la colonna sonora, che rende omaggio al 50esimo anniversario dell’Hip-hop

2K ha svelato oggi i dettagli della colonna sonora di NBA 2K24. La colonna sonora, che celebra il 25° anniversario dell’iconica serie cestistica e il 50° anniversario dell’hip-hop, presenta brani del passato, del presente e guarda a ciò che ci aspetta per il futuro.

Negli ultimi 25 anni, NBA 2K è diventato un gioco in cui la cultura del basket e dell’hip-hop si intersecano, creando un luogo in cui i fan possono godere del meglio di entrambi i mondi. 2K ha collaborato con numerosi artisti vincitori di premi GRAMMY, tra cui Jay-Z, Travis Scott, J. Cole e altri ancora, diventando il punto di riferimento per le colonne sonore dei videogiochi.

La colonna sonora di NBA 2K24 rende omaggio al genere hip-hop con un’ampia tracklist composta da importanti produttori e artisti di nuova generazione. Mostrando la variegata collezione hip-hop, NBA 2K24 contiene “Just Wanna Rock” di Lil Uzi Vert, “Walk” di Kodak Black, “In Ha Mood” di Ice Spice, “Kobe Bryant” di Lil Wayne, “Bad Habit” di Steve Lacy, “hooligan” di Baby Keem, “90 Proof” di Smino & J. Cole, “Breakfast In Monaco” di Larry June & The Alchemist, “Black” di YoungBoy Never Broke Again e molti altri.

Quest’anno verranno inoltre introdotte nuove ed entusiasmanti novità per mantenere fresca la colonna sonora. Def Jam Recordings darà il via alla Stagione 1, aggiungendo brani classici come “This DJ (feat. O.G.L.B.)” di Warren G, “Hustlin” di Rick Ross, e brani attuali come “GOATED. (feat. Denzel Curry)” di Armani White, “2 Certified” di Hit-Boy & Avelino, e nuove sonorità mai sentite prima come “My Time” di Haiti Babiin, “FOLD” di SwaVay, “Dolla” di Navy Blue, “Crazy” di Connie Diiamond e “Stand Out” di Jex Nwalor.

NBA 2K24 sarà disponibile l’8 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per ulteriori informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale. Sviluppato da Visual Concepts, NBA 2K24 è classificato PEGI 3+.

Qui sotto il tweet con la lista.