Company of Heroes Collection presto disponibile su Switch

Company of Heroes, strategico militare sviluppato da Feral Interactive, sarà disponibile su Nintendo Switch il prossimo autunno in un’unica raccolta contenente il gioco base ed entrambe le espansioni.

Company of Heroes Collection segna il debutto su console del gioco che ha ridefinito il genere degli strategici in tempo reale, grazie a campagne epiche basate sulla liberazione della Francia da parte delle Forze Alleate nella Seconda Guerra Mondiale. Da assalti storici sulla spiaggia dello sbarco del D-Day fino alla battaglia di Normandia, i giocatori potranno comandare sia le Forze Alleate che quelle dell’Asse in un’offerta ricca di azione che include sia il gioco base che le sue due espansioni – Opposing Fronts e Tales of Valor – in un unico pacchetto.

Grazie a un’interfaccia utente e a un sistema di controllo progettato su misura per Nintendo Switch, è possibile avere sotto il proprio controllo l’intero campo di battaglia. Gli intensi combattimenti tattici si svolgono in 41 missioni da affrontare con una squadra, con scontri che determinano il corso di ogni battaglia. È inclusa anche una modalità Schermaglia personalizzabile, con fazioni uniche, molteplici modalità di gioco e una grande quantità di mappe, che consente un’enorme rigiocabilità e premia le sperimentazioni più audaci.

Sarà disponibile in autunno per Nintendo Switch. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a breve.

Il supporterà solo le modalità per giocatore singolo al lancio, mentre il multiplayer è previsto per un aggiornamento successivo al lancio. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Company of Heroes Collection, ricordandovi della roadmap del terzo capitolo della serie.