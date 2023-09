Persona 5 Tactica: ecco il trailer su Haru Okumura

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer, per gentile concessione di Gematsu, per il GDR strategico Persona 5 Tactica (trovate qui il nostro Provato) che introduce Haru Okumura (doppiato da Haruka Tomatsu). L’ultimo gameplay presentava un’anteprima delle tecniche che i giocatori dovranno padroneggiare per sconfiggere i loro nemici. Ricordiamo che Atlus ha anche confermato Orpheus Picaro e Izanagi Picaro come bonus pre-ordine che possono aiutare in combattimento. Di seguito la descrizione ufficiale del personaggio:

La figlia dell’amministratore delegato di Okumura Foods, una grande catena di fast food. A un certo punto, è stata costretta a sottoscrivere un accordo di matrimonio combinato da suo padre e non era libera di vivere come voleva. Dopo aver risvegliato la sua Persona , trova il coraggio di opporsi a suo padre. Nel processo, lo perde, ma continua la lotta dopo aver superato il dolore. Sebbene sia gentile e educata, a volte può anche essere un po’ spaventosa. La sua Persona è Milady.

Articoli Consigliati Nintendo Direct previsto tra l’11 e il 15 settembre, rumor Company of Heroes Collection presto disponibile su Switch

Di seguito una panoramica del titolo:

I Phantom Thieves sono tornati per una nuova missione! In una giornata apparentemente normale al Café Leblanc, i nostri eroi vengono improvvisamente trasportati in un altro mondo di guerra e oppressione. Uniscono le forze con il capo del corpo ribelle per guidare il colpo di stato e liberarsi dal dominio tirannico. Scatena una rivoluzione, attraversa i regni e scopri la verità dietro questo mondo misterioso.

Persona 5 Tactica è ora disponibile per il pre-ordine e arriverà in tutto il mondo il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.