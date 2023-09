Kodansha Game Creator’s Lab annuncia la line up per il Tokyo Game Show 2023

Kodansha Game Creator’s Lab ha annunciato la sua lineup per il Tokyo Game Show 2023. L’editore esporrà un totale di 14 titoli giocabili. Saranno esposti anche diversi “titoli segreti” non annunciati oggi. I partecipanti che visiteranno lo stand del Kodansha Game Creator’s Lab potranno anche portare a casa un shopper con le illustrazioni di BOKURA, IGNISTONE e In His Time.

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. Ricordiamo che La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023. Di seguito la line up di Kodansha Game Creator’s Lab:

Line up

BOKURA (Switch, PC, iOS, Android) – Playable

CultureHouse (PC) – Playable

GUCHA GUCHA: The Episode of BAN (PC) – Playable

Guns Undarkness (PC) – Playable

IGNISTONE (PC, iOS, Android) – Playable

In His Time (Switch, PC) – Playable

Inou no Karte (PC, iOS, Android) – Playable

Kinokomare (PC) – Playable

Laugsh! Red Horizon (PC) – Playable

LATE FEE GIRLS (PC) – Playable

Legacy Code (PC) – Playable

Mearstale: Our Little Item Shop (PC) – Playable

NONUPLE NINE: ASYMPOTE (PC) – Playable

somewhere, elsewhere (PC, iOS, Android) – Playable

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.