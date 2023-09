Starfield Guida: abilità e build dei personaggi

Starfield, il nuovo RPG spaziale firmato Bethesda, consente di sbloccare le abilità da una serie di alberature dedicate per sviluppare il proprio personaggio sotto un’ampia varietà di aspetti: che vogliate essere un chiacchierone, un mago della tecnologia o un assassino esperto, potete concentrarvi su specifici alberi delle abilità per specializzarvi in un particolare stile di gioco, oppure mischiarli scegliendo i vostri preferiti da ciascuno per forgiare il vostro personale viandante delle stelle. Onde aiutarvi a pianificare la costruzione del personaggio, di seguito vi riportiamo un elenco complessivo delle abilità di Starfield, una spiegazione delle stesse e dei rispettivi alberi, i dettagli su come sbloccare quelle più avanzate e farle salire di grado e qualche build con cui ci siamo trovati particolarmente bene.

Articoli Consigliati Vigamus: annunciato il Network Day dedicato agli aspiranti sviluppatori The Chant: annunciata la data di uscita per il DLC The Gloom Below, trailer di lancio

Starfield: abilità e alberature

Il gioco vi mette a disposizione 82 abilità in totale, distribuite su cinque diversi alberi categorizzati: Fisico, Sociale, Combattimento, Scienza e Tecnologia, ciascuno incentrato su un tipo specifico di talento. Quello delle abilità sociali, ad esempio, permette di sbloccare abilità come Persuasione e Intimidazione, che garantiscono maggiori opzioni nell’interazione con i PNG. Al contempo, investendo nell’albero delle abilità di combattimento, si possono migliorare le proprie capacità con i vari tipi di armi, come fucili e pistole laser, che troveremo in lungo e in largo nel corso dell’avventura. Ogni albero è diviso in quattro livelli, come Avanzato (secondo livello) ed Esperto (terzo livello): per accedere a tali livelli e alle relative abilità, è necessario spendere un certo numero di punti, e ciò significa che se volete essere in grado di controllare la mente delle creature, ad esempio, sarete obbligati ad acquisire un numero sufficiente di abilità, o a migliorare quelle che preferite, nell’albero Sociale, in modo da poter accedere infine alla Xenosociologia presente nel livello più alto. I diversi background forniscono in automatico tre abilità distinte, incentrate sulla storia che accompagna i trascorsi del personaggio: Diplomatico, ad esempio, elargisce le abilità Persuasione, Commercio e Benessere, poiché si tratta di un ruolo incentrato sulla comunicazione. La progressione di Starfield non limita comunque la personalizzazione dell’alter ego, consentendoci di impiegare i punti guadagnati in qualsiasi altra abilità indipendentemente da quelle iniziali.

Come sbloccare e far salire di grado un’abilità in Starfield

Ogni volta che si sale di livello in Starfield si riceve un punto abilità, che può essere utilizzato per sbloccarne una nuova o investito in un’abilità già esistente per farla salire di grado, migliorandone l’efficacia. Ci sono quattro gradi in totale per ogni abilità, e l’incremento di questi ultimi sblocca ulteriori bonus per l’abilità stessa. Tuttavia, non basta semplicemente spendere un punto per acquisire il grado successivo, ma è tassativo completare una sfida incentrata sull’abilità stessa, che a sua volta diviene man mano più ardua con il progredire dei ranghi. Ad esempio, la sfida per acquisire il grado 2 dell’abilità Sicurezza prevede di scassinare 5 serrature, mentre quella per il grado 3 alza tale cifra a 15. Tutte le sfide non richiedono comunque una dedizione eccessiva o sessioni dedicate di grinding, poiché è facile che vengano sbloccate con il normale prosieguo dell’avventura se continuate ad integrare le abilità che vi interessano nello stile di gioco prescelto.

Build consigliata: combattente da mischia

Per creare un perfetto lottatore galattico, potete provare la seguente combinazione di abilità:

Armi consigliate: Pugni o armi da mischia

Background: Buttafuori

Tratti: DNA Alieno, Introverso/Estroverso, Ricercato

Abilità: Pugilato, Sollevamento Pesi, Benessere, Tolleranza Dolore, Rigenerazione Cellulare, Arti Marziali, Neuroassalti, Rinvigorimento, Duellante, Addestramento Boostpack

Questa build sfrutta appieno le mani nude come armi letali, con Pugilato, Sicurezza e Fitness quali abilità di partenza grazie al background da Buttafuori. Pugilato è l’abilità più importante per la configurazione proposta, in quanto i colpi senz’armi infliggono più danni e gli attacchi potenti consumano meno O2. Al grado 4 di Pugilato, si otterrà il 100% di danni in più e la possibilità di atterrare gli avversari. Spingendosi ancora più in là, Fitness fornisce un bonus al consumo di ossigeno, consentendo di sferrare un numero ancora maggiore di attacchi potenti contro il nemico. Il Ronin può funzionare da buon background alternativo se si vogliono usare armi da mischia come asce e spade, poiché fornisce l’abilità Duellante. Allo stesso modo, Gangster permette di utilizzare il fucile a pompa e il corpo a corpo.

Inoltre, molte delle abilità fisiche faranno miracoli per chi vuole ingaggiare da vicino i nemici e sopravvivere per raccontarlo, come Benessere, Arti marziali e Neuroassalti. Se poi volete davvero mettervi in mostra, Addestramento Boostpack è d’obbligo per ridurre o accrescere le distanze in un batter d’occhio. Ma l’abilità più importante di questa build è sicuramente Arti Marziali: una volta raggiunto il grado massimo, i vostri attacchi in mischia e senz’armi aumenteranno la probabilità di infliggere un critico e di disarmare gli avversari con attacchi potenti, la riduzione dei danni quando siete disarmati o brandite un’arma da mischia e un’elevata possibilità di riflettere i danni mentre bloccate. Insomma, tutto ciò di cui potreste aver bisogno, a cui si aggiungono i Neuroassalti, capaci di stordire i nemici con attacchi senz’armi e causare danni EM aggiuntivi, come pure di rovesciarli al suolo una volta raggiunto il massimo grado. Rinvigorimento, invece, vi farà recuperare salute al di fuori del combattimento e, se portata al grado 4, anche mentre stiamo ancora sferrando colpi. Duellante, un’abilità di combattimento di livello 1, è perfetta per chi cerca una build con armi da mischia piuttosto che a mani nude, poiché garantisce la resistenza ai danni quando se ne impugna una, aumenta i danni di queste ultime e fa sì che le uccisioni a contatto ravvicinato guariscano i danni ricevuti. Purtroppo però non funziona se utilizziamo solo i pugni.

Non possiamo tralasciare Sollevamento Pesi, che al grado 4 procura una resistenza del 50% al barcollamento, utile quando si carica il nemico a testa bassa. I punti abilità extra possono essere spesi per acquisire e migliorare altre abilità utili, come Gestione dell’Avamposto, Ingegneria delle Armi o Progettazione della Tuta Spaziale. Se si desidera scegliere tratti che abbiano un impatto concreto sulla giocabilità, i vantaggi di DNA Alieno sono tanto più consistenti quanto più elevato è il vostro livello, aumentando ulteriormente salute e ossigeno pur dovendo pagare lo scotto dell’inefficienza di cibo e cure. Allo stesso modo, Estroverso o Introverso possono funzionare bene a seconda che vogliate o meno un compagno con voi. Infine, Ricercato accorda un considerevole aumento dei danni quando la salute è bassa, anche se dovrete fare i conti con mercenari armati che vi daranno occasionalmente la caccia.

Nel complesso, una build da mischia di Starfield è uno stile di gioco incredibilmente aggressivo e divertente per coloro che desiderano entrare in contatto con il nemico, pur lasciando spazio alle armi da fuoco: data la mancanza di un livello massimo, non c’è nulla che vi impedisca di perfezionare il vostro personaggio in tal senso per avere qualche opzione offensiva in più.

Build consigliata: cacciatore di taglie

Se volete replicare le gesta del Mandaloriano in Starfield, questa è la via:

Armi consigliate: Armi balistiche

Background: Soldato

Tratti: Introverso/Estroverso, Ricercato

Abilità: Balistica, Benessere, Certificazione Pistole, Demolizione, Armi Pesanti, Fucili, Cecchino, Ricarica Rapida, Mirare, Penetrazione Corazza, Menomante, Tiratore Scelto

Il background Soldato inizia con Fitness, Balistica e Addestramento Boostpack; tutte ottime abilità per un cacciatore di taglie in erba che vuole specializzarsi in un certo tipo di armi. L’ultima in particolare fornisce una marcia in più, grazie all’accesso a boostpack più efficienti che concedono una maggiore mobilità rispetto agli avversari. La scelta di diverse abilità di combattimento al passaggio di livello migliora ulteriormente l’efficacia a distanza, tra cui spiccano quelle di certificazione per concentrarsi su tipi di armi specifiche, la Ricarica Rapida per non farsi mai cogliere alla sprovvista e la Penetrazione Corazza per abbattere i nemici più coriacei. Demolizione potenzia tutto ciò che riguarda gli esplosivi, compresi i danni e l’area d’effetto, un’abilità sopraffina per scatenare il panico, ripulire zone troppo popolate prima di lanciarsi all’assalto e stanare i nemici dalle coperture.

Passando al terzo livello dell’alberatura di Combattimento, Cecchino è fondamentale per aumentare i danni a distanza: al massimo grado, la probabilità di mettere a segno colpi critici con armi a distanza non automatiche viene notevolmente incrementata, critici che peraltro infliggono danni doppi se non si utilizza un mirino o buttano a terra il bersaglio in caso contrario. Insomma, a meno che non preferiate un’arma automatica, resta un’abilità innegabilmente valida. Allo stesso modo, Ricarica Rapida è perfetta per qualsiasi build di Starfield che utilizzi armi a distanza di qualsiasi tipo. Aumentandone il grado si migliora la velocità di ricarica per ogni tipologia (balistica, a energia, EM e a raggi di particelle), regalandovi meno tempi morti in combattimento. Una volta sviluppata al massimo, inoltre, beneficerete della possibilità di accelerare la ricarica del 50% dopo aver colpito un nemico. Mirare è un’altra grande abilità di combattimento per qualsiasi approccio a distanza un po’ più ravvicinata, anche se potrebbe sembrare un ossimoro, poiché si concentra sul perfezionamento della precisione e della gittata. Ottima per le armi a canna corta come pistole, fucili a pompa e mitragliatrici.

Al quarto livello, Penetrazione Corazza fa sì che gli attacchi ignorino l’armatura nemica fino al 50%, riducendola inoltre del 25% per sei secondi dopo un colpo critico. Abbinata a Cecchino, che aumenta la probabilità di colpo critico, risulta assolutamente devastante. In maniera analoga, Menomante è in grado di atterrare i nemici dopo che hanno subito un numero sufficiente di danni, mettendoli di fatto fuori gioco per un breve periodo. Facendola salire di grado, avranno maggiori difficoltà a riprendersi e sarà più facile per voi abbatterli. Come ciliegina sulla torta, il grado 4 vi permetterà di infliggere il 100% di danni in più ai nemici debilitati in tal modo, cosa a cui è difficile rinunciare. Infine, ma non per questo meno importante, Tiratore Scelto accresce in modo significativo i danni critici a varie parti del corpo con le armi a distanza e, una volta sbloccato il grado 4, incrementa la probabilità di colpo critico del 25% per 20 secondi dopo ogni uccisione a distanza avvenuta con quest’ultimo. Abbinata alle abilità precedenti, rende questa build di Starfield un’autentica forza della natura.

I punti abilità in eccesso potete usarli per potenziare altre abilità che ritenete utili, come Ingegneria Avamposti, Ingegneria Armi o Design Tuta Spaziale. Per quanto riguarda i tratti, ce ne sono alcuni che possono funzionare bene al di fuori delle opzioni più incentrate sul gioco di ruolo. In primo luogo, Introverso o Estroverso sono ottime scelte se si sa se si desidera o meno un compagno, riducendo il consumo di ossigeno. Ricercato resta sempre un’opzione interessante, che accorda un aumento dei danni quando la vostra salute è bassa in cambio di una certa appetibilità per gli altri cacciatori di taglie che vorrebbero riscuotere quella sulla vostra testa.

Build consigliata: infiltrato

Qualora rimpiangiate i bei vecchi tempi dell’arciere furtivo di Skyrim, ecco la build che fa al caso vostro:

Armi consigliate: Da mischia o a distanza

Background: Cyber Pirata

Tratti: Introverso, Ricercato

Abilità: Furtività, Benessere, Forma fisica, Tolleranza Dolore, Occultamento, Isolamento, Rinvigorimento, Pugilato, Arti Marziali, Neuroassalti, Duellante, Cecchino, Tiratore Scelto

Anzitutto, il background da Cyber Pirata è perfetto per qualsiasi build furtiva in Starfield, grazie al pacchetto di abilità iniziali Furtività, Sicurezza e Furto. In merito alle armi, potete scegliere se sfruttare un approccio da mischia oppure a distanza, a seconda delle vostre preferenze. Il corpo a corpo può essere più difficile da eseguire soprattutto all’inizio, dato che bisogna avvicinarsi e spesso scoprirsi, ma le armi a distanza possono spesso far saltare la copertura se non si sta attenti. Parlando di abilità, queste dipendono in gran parte dalle armi che volete utilizzare: Duellante e Arti Marziali sono le migliori se volete combattere a distanza ravvicinata, mentre Cecchino e Tiratore Scelto sono perfette per tenervi a distanza. In ogni caso, è possibile sfruttare appieno i danni bonus quando attaccate restando nascosti, e alcuni talenti come Furtività, Occultamento e Isolamento sono in generale ottime scelte indipendentemente dallo stile di gioco con cui vi trovate meglio.

Furtività aggiunge, per l’appunto, un indicatore di furtività, vi rende più difficili da individuare quando vi muovete di soppiatto e aumenta persino i danni degli attacchi furtivi con le armi silenziate. Tuttavia, è bene tenere presente che questa abilità è più adatta alle build concentrate sugli attacchi a distanza, che in genere sono la strategia migliore per questo stile. In modo analogo, Occultamento aumenta in modo sostanziale i danni dei furtivi sia a distanza che in mischia. Raggiungendo almeno il grado 3 si ottiene un moltiplicatore dei danni di 3,5 per gli attacchi furtivi a distanza e un incredibile moltiplicatore di 8 per quelli in mischia, onde compensare un approccio leggermente più difficile. Se non volete compagni o equipaggio al seguito, Isolamento è una scelta eccellente poiché migliora parecchio i danni delle armi e la resistenza ai danni quando esploriamo da soli: poiché la furtività è più efficace in quest’ultimo caso, visto che gli alleati potrebbero far saltare le coperture decidendo di uscire allo scoperto nei momenti meno opportuni, va da sé che Isolamento fornisce una serie di vantaggi concreti quali danni bonus e maggiori probabilità di sopravvivenza.

Da questo punto in avanti, dipende tutto dal vostro stile di gioco. Pugilato, Arti Marziali e Neuroassalti sono fondamentali per procedere disarmati, in quanto aumentano rispettivamente i danni, le occasioni di sferrare colpi critici e la capacità di stordire. Arti Marziali torna anche utile in combinazione con Duellante se vogliamo impiegare armi da mischia, in quanto aumentano rispettivamente le probabilità di critico e i danni, aggiungendo anche la possibilità di guarire in caso di uccisioni a contatto ravvicinato. Infine, Cecchino e Tiratore Scelto, oltre a varie abilità di combattimento come la Balistica e le certificazioni, sono ottime per mantenersi nascosti a distanza: la prima si concentra sui colpi critici a distanza con armi non automatiche, mentre la seconda migliora i danni da colpo critico con quelle a distanza, ma assicuratevi sempre di usare un silenziatore. Sommate al moltiplicatore di danni dell’attacco furtivo, è possibile eliminare quasi ogni tipo di nemico senza che si accorgano di cosa li ha colpiti.

Per concludere, i tratti dipendono in gran parte dalle preferenze personali, perché la maggior parte di essi influenza la parte ruolistica dell’avventura. Tuttavia, i soliti Estroverso o Introverso sono generalmente scelte apprezzabili un po’ per tutti, in quanto riducono il consumo di ossigeno rispettivamente con o senza un compagno, ed è pertanto normale che le build furtive traggano particolare giovamento dal secondo. Ricercato può anche tornare utile per i danni bonus quando si ha poca salute, soprattutto se si viene individuati, anche se i mercenari armati che avrete alle calcagna non vi lasceranno troppo spazio di manovra per muovervi tra le ombre.

La nostra recensione di Starfield: qui

Le altre guide: