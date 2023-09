The Chant: annunciata la data di uscita per il DLC The Gloom Below, trailer di lancio

Per i possessori di The Chant, il gioco d’azione e avventura horror per giocatore singolo in terza persona, ambientato su una remota isola spirituale, sarà disponibile un nuovo DLC gratuito dal 12 settembre. Dopo essere sfuggiti agli orrori di Glory Island, il DLC The Gloom Below porta i giocatori nella fase successiva dell’avventura, nelle profondità di una fusione surreale e contorta tra The Gloom e il mondo reale.

Lavorando al fianco della maledetta Famiglia Anton e seguendo le storie dei cultisti intrappolati, i giocatori devono combattere attraverso incontri imprevedibili e raccogliere gli ingredienti necessari per distruggere il cuore di The Gloom. Il nuovo DLC offrirà una storia aggiuntiva, abilità potenziate, nuove armi e anche alcuni nuovi nemici, concentrandosi in modo significativo sugli elementi di combattimento e di azione del gioco, regalando molte altre ore di orribile piacere; ogni morte porta i giocatori più vicini alla loro fuga, quindi trovare la giusta strategia sarà essenziale. Di seguito una panoramica del titolo:

Benvenuti al Prismic Science Spiritual Retreat sulla remota Glory Island. Disfate i vostri bagaglio del passato e trasformate l’oscurità che regna in voi in gloria. Quando però un canto rituale va storto, l’energia negativa di tutto il gruppo apre una dimensione di terrore cosmico. Per sopravvivere, dovete svelare un mistero di culto del passato e del presente mentre gli altri impazziscono lentamente a causa di una miriade di creature parassite. Queste minacce predano le vostre stesse paure e saranno fatali a meno che voi non riusciate ad equilibrare attentamente mente, corpo e spirito. Scegliete di fuggire o combattere con un assortimento di armi e abilità spirituali per sigillare il Gloom e fuggire da Glory Island.

The Chant è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.