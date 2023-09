Stray: in sviluppo un film d’animazione

L’editore Annapurna ha annunciato che il gioco d’avventura basato sui gatti Stray (trovate qui la nostra Recensione) sarà adattato in un film d’animazione. Secondo IGN, la produzione del film sarà guidata dalla nuova divisione di animazione dell’Annapurna, guidata da Robert Baird e Andrew Millstein, entrambi precedentemente dirigenti della Disney Animation. La società non ha ancora rivelato una data di uscita per il film e il team che sta lavorando all’adattamento di Stray è probabilmente ancora nella fase di pre-produzione per realizzare il film.

Stray mette i giocatori nelle zampe di un gatto randagio che sta cercando di tornare a casa e ricongiungersi con la sua famiglia in un mondo cyberpunk. I giocatori faranno amicizia con un piccolo robot lungo il percorso mentre esplorano la rappresentazione del gioco di un mondo popolato solo da robot. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cyber-città in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. Vaga per il circondario muovendoti a diverse altezze, difenditi da minacce inattese e dipana i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose. Osservate il mondo attraverso gli occhi di un randagio e interagite con l’ambiente. Rapportatevi ai bizzarri abitanti di questo mondo sconosciuto avanzando con furtività, muovendovi agilmente, abbandonandovi alla sciocca spensieratezza e talvolta rompendo le scatole fino all’inverosimile. Strada facendo, il gatto stringerà amicizia con un piccolo drone volante conosciuto con la sigla di B-12. Con l’aiuto del nuovo compagno, il duo andrà alla ricerca di una via d’uscita.

Stray è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, MPC tramite Steam.