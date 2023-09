Dolphin Spirit Ocean Mission: pubblicati quattro nuovi gameplay

Il publisher Microids e lo studio Magic Pockets svelano le caratteristiche di gameplay, per Dolphin Spirit Ocean Mission, che i giocatori sperimenteranno sulla bellissima isola di Maupiroa. Attraverso una serie di quattro brevi video, i giocatori saranno immersi in un’esperienza davvero unica. Microids e Magic Pockets hanno lavorato a stretto contatto con gli esperti di Cetasea, un’associazione che lavora per creare una rete europea di rifugi per mammiferi marini, garantendo l’accuratezza dei dati di gioco. I giocatori scopriranno il mondo della vita marina e impareranno di più sull’importanza della conservazione degli habitat marini. Scopriranno i misteri e la magia che circondano questa splendida isola, esploreranno i suoi segreti nascosti, si immergeranno in un affascinante ecosistema e accederanno a risorse educative per diventare veri esperti di flora e fauna sottomarina. I giocatori più curiosi hanno anche l’opportunità di esplorare le storie e le missioni dei membri dell’associazione dell’isola visitando il blog di Microids. L’edizione standard per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch includerà:

Il gioco

2 catoline

Un foglio di adesivi

Di seguito una panoramica del titolo:

Il tuo viaggio a Maupiroa non sarà facile. Potrai però contare sull’aiuto di tuo nonno e della gente del posto per salvare l’isola dalla distruzione. Intraprendi una fantastica avventura e immergiti nell’eredità dei tuoi antenati per svelare i segreti dei magici totem. Scopri i tesori nascosti della vita sottomarina con il tuo compagno Keanu, il delfino. Partecipa alle missioni di conservazione dell’associazione locale e fotografa la fauna dell’isola per completare il tuo codex. Ammira il ricco ecosistema marino e impara a preservarlo. Usa il tuo potere per aiutare la vita marina in pericolo.

Dolphin Spirit – Ocean Mission sarà disponibile il 28 settembre 2023 in versione fisica e digitale per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e solamente in versione digitale per Xbox One, Xbox Series e PC.