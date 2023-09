World of Warcraft Dragonflight: disponibile l’aggiornamento10.7 Furia Incarnata

le Isole dei Draghi hanno iniziato a vibrare di potenti energie magiche, ora che il nuovo Albero del Mondo, Amirdrassil, ha messo radici nel Sogno di Smeraldo. Campioni e campionesse di Azeroth devono ora esplorare questi eventi in tutte le Isole, lavorando con gli Aspetti dei Draghi per respingere gli attacchi imminenti del feroce Fyrakk in Furia Incarnata (10.1.7) – ora disponibile in World of Warcraft Dragonflight. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

PROSECUZIONE DELLE MISSIONI DELLA STORIA E PROLOGO DELLA CAMPAGNA 10.2

Saranno disponibili i nuovi capitoli delle storie in corso, che si ricollegheranno a ciò che arriverà più avanti nel corso dell’anno con l’aggiornamento 10.2. Giocatori e giocatrici avranno accesso ai nuovi capitoli della serie di missioni per riforgiare Tyr.

ALBA DEGLI INFINITI – MODALITÀ EROICA

La mega spedizione da 8 boss in modalità Mitica verrà divisa in due spedizioni disponibili in modalità Eroica.

NUOVE PERSONALIZZAZIONI

Saranno disponibili diverse nuove personalizzazioni da provare, tra cui:

Armatura Retaggio e serie di missioni associata per sbloccarla per gli Elfi della Notte e i Reietti . Nuove personalizzazioni da Eredar Man’ari sbloccabili per i personaggi Draenei con una serie di missioni speciale con il Profeta Velen.

Oltre alla nuova Armatura Retaggio, saranno disponibili nuovi tatuaggi per viso e corpo per i personaggi Elfi della Notte e nuovi colori della pelle per i personaggi Reietti.

NUOVI OBIETTIVI PUBBLICI: i Sovronirici

Diverse zone di Dragonflight diventeranno sensibili al Sogno, facendo comparire nemici rari e missioni mondiali che rilasceranno una valuta speciale. Questa valuta potrà essere usata per abilitare dei benefici di zona e attivare eventi d’invasione del Sogno a Occhi Aperti simili alle Fenditure del Tempo, così come per acquistare un’ampia gamma di ricompense dai mercanti Sovronirici.

World of Warcraft: Dragonflight è disponibile su PC.