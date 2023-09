OutRage: Hardball Games annuncia il suo nuovo picchiaduro multiplayer

Hardball Games, lo sviluppatore con sede a Brighton, è orgoglioso di annunciare OutRage, un nuovissimo picchiaduro multiplayer in arrivo il prossimo anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS e Android. In uscita in accesso anticipato su PC nella primavera del 2024, il gioco offre un’azione di combattimento vecchia scuola a una nuova generazione di giocatori PC, prima di diventare disponibile su console e dispositivi mobili al momento del lancio completo. Trovate qui sotto il trailer di annuncio.

OutRage vede fino a 32 giocatori prendere parte a risse di strada in cui per affrontare gli avversari possono usare non solo se stessi, ma anche livelli distruttibili, veicoli e arredo urbano, per fare danni. Attraverso diverse modalità a squadre, tutti contro tutti e ispirate al Battle Royale, i giocatori guadagnano “Rage” attraverso il sistema Rage del gioco, consentendo loro il “Rage Up“, che li fa diventare più grossi, colpire più forte e lanciare più forte in sessioni di gioco brevi e caotiche. Le modalità di gioco includono Domination, in cui le squadre competono per controllare aree della mappa, Survival, una serie di round battle royale da tre minuti e Rage Bank, in cui i giocatori depositano la Rage accumulata per spingere le loro squadre alla vittoria. Di seguito la dichiarazione di Jason Avent, Studio Head di Hardball Games:

Noi di Hardball Games amiamo giocare insieme ai giochi di squadra, ma non sempre abbiamo il tempo di investire settimane o mesi per padroneggiare un nuovo gioco. Volevamo creare qualcosa che chiunque potesse imparare e giocare con i propri amici, ma che avesse un sistema di ricompensa e progressione per quei giocatori che vogliono dedicargli tempo extra. Quindi con OutRage siamo stati davvero creativi nel modo in cui aumentiamo il divertimento e rendiamo il gioco accessibile.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.