Arriva il progetto Red Bull Street Streamer

Da sempre Red Bull dedica una particolare attenzione al mondo dei videogiochi, un mercato in continua e crescente espansione in grado di attrarre milioni di appassionati di ogni genere ed età. Con l’inaugurazione del progetto Red Bull Street Streamer, il nuovo format itinerante con protagonista l’ex pro-player, streamer e content creator Dario “Moonryde” Ferracci, Red Bull si presenta come ponte tra la cultura del gaming e i più importanti eventi italiani, aprendo la strada a un viaggio on the road che farà tappa nei principali eventi del Bel Paese dedicati sia al mondo videoludico, sia alle competizioni e agli eventi organizzati dalla stessa Red Bull, coinvolgendo tanti ospiti di spicco del territorio nazionale.

Red Bull Street Streamer è un progetto che mira a diventare un punto d’incontro inedito che unisce l’agonismo sportivo e lo spettacolo con la passione per il gaming e l’energia senza limiti di Red Bull. Il suo itinerario prenderà forma seguendo le orme di un van brandizzato e interamente attrezzato per portare lo streaming ovunque in Italia. Il veicolo ospiterà Moonryde che sarà accompagnato per tutto il viaggio dallo youtuber Matteo ”Cane Secco” Bruno, fondatore della Slim Dogs Production.

Insieme, offriranno un punto di vista inedito e da “insider” sul panorama degli eventi sportivi, musicali e fieristici dello Stivale, condividendo contenuti sia in diretta sul canale Twitch di Moonryde, sia attraverso quattro episodi speciali pubblicati dopo qualche giorno sul canale YouTube di Cane Secco.

La prima tappa del tour coinciderà con il Red Bull GP San Marino e della Riviera di Rimini, dall’8 al 10 settembre 2023 presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, per una tre giorni di dirette, esperienze premium e talent d’eccezione. Per l’occasione, Moonryde ospiterà all’interno del van tra i tanti ospiti, due piloti Red Bull: Filippo Farioli e Andrea Verona e giocherà con loro in diretta sul suo canale Twitch, sfidandoli su vari videogiochi. A questo primo appuntamento seguiranno tappe esclusive lungo tutto il suolo italiano: prima fra tutte la fermata presso la seconda edizione del Red Bull 64 Bars Live, il 7 Ottobre a Scampia, Napoli, dove Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo e Luchè, supportati da Miles alla regia, si esibiranno in avvincenti e tradizionali rap battle su strada. Seguiranno successivamente due pit stop imperdibili per gli appassionati di videogiochi, nei pressi delle manifestazioni nazionali più importanti dedicate alla cultura pop e al gaming Lucca Comics & Games, dall’1 al 5 novembre, a Lucca e Milan Games Week & Cartoomics, dal 24 al 26 Novembre, a Milano.

Tantissimi gli ospiti e le attività speciali che accompagneranno Moonryde e Cane Secco in questa avventura su quattro ruote lungo l’arteria italiana dell’intrattenimento targato Red Bull, alla scoperta dei retroscena del panorama gaming nostrano. Street Streamer rappresenta così l’ennesima dimostrazione del sostegno di Red Bull alla passione e alla determinazione dei giocatori, confermando di essere il supporter ideale per celebrare il mondo dei videogiochi.

Il partner tecnico del tour Red Bull Street Streamer sarà MSI, che metterà a disposizione di Moonryde e degli ospiti che si alterneranno sul van diversi notebook con cui giocare al massimo e sfidarsi in diretta. In grado di assicurare prestazioni al top anche con i giochi più esigenti, tutti i laptop MSI saranno equipaggiati con le tecnologie più avanzate, tra cui processori Intel® Core di 13° generazione e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 40.