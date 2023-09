The Sims 4: arrivano i nuovi kit da domani

EA e Maxis hanno svelato oggi i kit di The Sims 4 Poolside Splash e Modern Luxe, disponibili per PC tramite EA app, Mac® tramite Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Con i kit di The Sims 4 Poolside Splash e Modern Luxe, i giocatori possono creare lo stile dei loro Sims per una giornata in piscina e progettare una lussuosa camera da letto per una serata di relax all’insegna dell’eleganza. Dai modelli di costumi da bagno vivaci e giocosi ai mobili moderni e lussuosi, create le migliori combinazioni e gli spazi che si fanno notare in questa stagione di The Sims 4!

Diventate l’anima della festa in piscina:

The Sims 4 Un Tuffo in Piscina Kit invita i Sims ad attirare l’attenzione in piscina con costumi sgargianti e giocosi a complemento di una varietà di corporature e colori della pelle.

Tuffatevi nella miriade di motivi, colori e capi di tendenza di questa raccolta che celebra lo stile inconfondibile del vostro Sim. Che il vostro Sim stia cercando di flirtare nella vasca idromassaggio o di diventare l’anima della festa in piscina, questi articoli dinamici lo faranno senza dubbio spiccare!

I Sims possono perfino iniziare a esplorare il mondo degli accessori acquatici perfezionando il proprio corredo da bordo piscina con sandali, unghie arcobaleno, eleganti occhiali da sole, favolosi articoli galleggianti e non solo! Combinateli e abbinateli tutti per ottenere risultati strabilianti che assecondano il vostro senso del divertimento mentre vi crogiolate al sole.

Vivete nel lusso che meritano i vostri Sims:

È il momento di rilassarsi e concedere al vostro Sim una vita all’insegna del lusso: ha lavorato sodo ed è giusto celebrare tutta la strada che ha fatto! Con The Sims 4 Lusso Moderno Kit, il vostro Sim può proclamare “Ce l’ho fatta” attraverso l’eleganza dell’arte, la sofisticatezza del mobilio e il calore del comfort. Dimenticate la frugalità e mettete in mostra i simboli del successo dei vostri Sims.

Coltivate il vostro lato creativo progettando uno spazio elegante e invitante che trabocchi di articoli di fascia alta come sculture, borse firmate, un televisore che sembra un quadro e un giradischi ancora funzionante.

Xureila ha collaborato con gli sviluppatori e il direttore grafico per creare il kit:

L’intera esperienza è stata straordinaria! È stato davvero fantastico lavorare con la squadra di The Sims. Dalla mia lavagna dei desideri per il design alla scelta dello stile e dei colori dell’arredamento, è stato incredibile vedere le mie idee prendere vita. È davvero un sogno che si avvera! Ho tratto ispirazione dagli artisti neri che hanno messo in mostra lo stile di vita lussuoso di personaggi neri. È poi diventata l’influenza primaria del progetto. Ho creato una combinazione dei miei interessi e gusti personali per realizzare il prodotto finale.

Mentre i vostri Sims si rilassano nel loro ambiente, concludete la serata nella beatitudine della camera da letto. Con una toeletta, un tappeto sontuoso, un letto sfarzoso dalla testiera imbottita e altri simboli dell’opulenza, scoprirete che la vostra serata in casa non è mai stata così piacevole!

The Sims 4 Un Tuffo in Piscina Kit e Lusso Moderno Kit saranno disponibili il 7 settembre 2023 su PC tramite l’EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.